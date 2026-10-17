NSUI की रितु बराला का दर्द सुन राहुल गांधी ने डोटासरा को लगाया फोन; क्या बोले

कांग्रेस की ओर से संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पार्टी ने राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की।

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है।

राजस्थान की युवा नेता रितु बराला के साथ दिल्ली में कथित मारपीट का मामला अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली में FIR दर्ज कराने की मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो कांग्रेस ने अब जयपुर में कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाने की तैयारी की है। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की एंट्री ने मामले को नया मोड़ दे दिया। रितु बराला से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फोन लगा दिया। राहुल ने उनसे जयपुर में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। अब कांग्रेस की नजर इस बात पर है कि राजस्थान में शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।

रितु ने बताई आपबीती, राहुल ने डोटासरा को लगाया फोन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। राजस्थान की रितु बराला और केरल की अथिरा के साथ महिला पुलिसकर्मी की कथित मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस की ओर से संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पार्टी ने राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की। शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान रितु बराला और अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। रितु की बात सुनने के दौरान ही राहुल गांधी ने राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को फोन किया और जयपुर में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।

दिल्ली में बात नहीं बनी तो जयपुर में कानूनी मोर्चा इस मामले में कांग्रेस अब राजस्थान के रास्ते भी कार्रवाई की मांग उठा रही है। राहुल गांधी के निर्देश के बाद जयपुर में FIR दर्ज कराने की पहल को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की मांग है कि रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए।

मामले में दिल्ली पुलिस की चंचल यादव का नाम सामने आया है। कांग्रेस उनके खिलाफ शिकायत के जरिए कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि, FIR दर्ज होने और आरोपों की जांच के बाद ही मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल इस घटनाक्रम ने राजस्थान कांग्रेस को भी सक्रिय कर दिया है।

केरल तक पहुंचा मामला, गृह मंत्री से भी राहुल की बात इस पूरे घटनाक्रम में केवल राजस्थान ही नहीं, केरल का मामला भी जुड़ा हुआ है। रितु बराला के साथ केरल की छात्रा अथिरा ने भी पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने इस दौरान केरल के गृह मंत्री से भी बातचीत की।

जानकारी के मुताबिक, केरल में इस मामले को लेकर पहले ही जीरो FIR दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने की पहल पर भी नजर रहेगी। कांग्रेस का जोर है कि दोनों छात्राओं के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में कार्रवाई हो और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।

राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सुनाई युवाओं की कहानी शुक्रवार शाम राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर करीब 12 मिनट का वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने उन युवाओं के अनुभव बताए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान कथित मारपीट झेलने की बात कही। वीडियो में ऐसे युवाओं के मामले भी सामने रखे गए, जिन्हें कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए।

राहुल गांधी ने रितु बराला के हौसले की तारीफ करते हुए उन्हें ‘शेरनी’ कहा। उन्होंने कहा कि रितु किसी से डरने वाली नहीं हैं। राहुल ने उनके जज्बे की सराहना की और युवाओं के साथ हुई कथित कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी।