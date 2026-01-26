Hindustan Hindi News
अप्रूवल नहीं मिला तो करनी पड़ी नियुक्तियां, NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिया नोटिस का ये जवाब

Jan 26, 2026 02:46 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) में हाल ही में सामने आए नियुक्ति विवाद को लेकर प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जाखड़ ने कहा है कि संगठन में लंबे समय से नियुक्तियां लंबित थीं और शीर्ष नेतृत्व से बार-बार आग्रह के बावजूद अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कुछ जरूरी पदों पर नियुक्तियां करना मजबूरी बन गया था।

रविवार देर रात करीब 11:30 बजे श्रीगंगानगर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में जाखड़ ने कहा कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिन नियुक्तियों को होल्ड पर रखा गया है, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और जैसे ही ऊपर से निर्देश मिलेंगे, नियुक्तियां औपचारिक रूप से जारी कर दी जाएंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मांगा गया जवाब भी दे दिया गया है और संगठन के अनुशासन व संविधान के अनुरूप ही कार्य किया गया है। जाखड़ ने कहा, “हमने पूरे अनुशासन की पालना की है। हमारा उद्देश्य केवल संगठन को मजबूत करना है। हम राजस्थान के सभी कैंपस में जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समसमस्याएंस्याएं जान रहे हैं और समाधान का प्रयास कर रहे हैं।”

नियुक्तियां जरूरी थीं, इसलिए फैसला लिया

प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि संगठन में लंबे समय से कई पद खाली थे और बिना नियुक्तियों के संगठनात्मक काम प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कहा, “हमने शीर्ष नेतृत्व से बात की थी। वहां से संकेत मिला था कि कुछ समय बाद नियुक्तियां की जा सकती हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे थे, जो संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक थे। इसी कारण हमने नियुक्तियां जारी कीं।”

हालांकि, शीर्ष नेतृत्व ने बाद में इन नियुक्तियों को रोकने का निर्णय लिया। इस पर जाखड़ ने कहा कि वह शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले का सम्मान करते हैं और उनके आदेशों की पूरी तरह पालना करेंगे।

नोटिस और पद से हटाने की चेतावनी

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव ने प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि प्रभारी की जानकारी और हस्ताक्षर के बिना जारी किए गए किसी भी नियुक्ति-पत्र को मान्य नहीं माना जाएगा।

इसके बावजूद 22 जनवरी को कुछ पदों पर नियुक्ति-पत्र जारी किए जाने को संगठन के नियमों का उल्लंघन बताया गया। नोटिस में समय पर जवाब नहीं देने की स्थिति में जाखड़ को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसी नोटिस के बाद अब जाखड़ ने सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई पेश की है।

छात्र संघ चुनाव पर तीखा बयान

नियुक्ति विवाद के साथ-साथ विनोद जाखड़ ने छात्र संघ चुनावों को लेकर भी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद होने से छात्रों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जाखड़ ने कहा, “आज कैंपस में हालात ऐसे हो गए हैं कि वॉइस चांसलर और प्रिंसिपल पूरी तरह तानाशाही कर रहे हैं। छात्र-छात्राओं की आवाज दबाई जा रही है। उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई मंच नहीं है।”

उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं और इन्हें बंद रखना छात्रों के अधिकारों का हनन है। जाखड़ ने मांग की कि राजस्थान में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, ताकि छात्रों को अपनी बात रखने और प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके।

संगठन को मजबूत करने का दावा

प्रदेशाध्यक्ष ने दोहराया कि एनएसयूआई राजस्थान में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार कैंपस भ्रमण कर रही है। छात्रों से सीधा संवाद, उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को उठाना संगठन की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छात्र हितों की लड़ाई पहले भी लड़ती रही है और आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी।

