north railway trains cancelled today passengers trouble indian railways update उत्तर रेलवे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं,आज 4 गाड़ियां पूरी तरह रद्द, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरnorth railway trains cancelled today passengers trouble indian railways update

उत्तर रेलवे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं,आज 4 गाड़ियां पूरी तरह रद्द

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में गुरुवार 11 सितंबर 2025 को तकनीकी कार्य किए जाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 11 Sep 2025 07:24 PM
share Share
Follow Us on
उत्तर रेलवे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं,आज 4 गाड़ियां पूरी तरह रद्द

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में गुरुवार 11 सितंबर 2025 को तकनीकी कार्य किए जाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस कार्य की वजह से रोहतक, रेवाड़ी और जिंद रूट पर चलने वाली चार महत्वपूर्ण पैसेंजर गाड़ियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेनों के रद्द रहने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे के मुताबिक, आज जो ट्रेनें नहीं चलेंगी, उनमें सबसे पहले गाड़ी संख्या 74018 रोहतक–रेवाड़ी पैसेंजर शामिल है। यह ट्रेन रोज़ाना रोहतक से रवाना होकर कई छोटे स्टेशनों को जोड़ती है, लेकिन आज यह सेवा बंद रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 74015 रेवाड़ी–जिंद पैसेंजर भी आज अपनी यात्रा नहीं करेगी। यह ट्रेन भी यात्रियों के लिए एक अहम कड़ी मानी जाती है।

इसके अलावा गाड़ी संख्या 74016 जिंद–रेवाड़ी पैसेंजर और गाड़ी संख्या 74017 रेवाड़ी–रोहतक पैसेंजर को भी आज के दिन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। यानी, इन चार ट्रेनों पर सफर करने की योजना बनाने वाले यात्रियों को अब दूसरे साधनों की तलाश करनी पड़ेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे द्वारा समय-समय पर ऐसे तकनीकी कार्य करना बेहद जरूरी है। इन कार्यों में पटरियों की मरम्मत, सिग्नलिंग सिस्टम की जांच और अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं। यदि समय रहते यह काम न किए जाएं तो ट्रेनों के संचालन में दिक्कतें आ सकती हैं और यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए रेलवे ने अस्थायी असुविधा झेलने के बावजूद इस तकनीकी कार्य को प्राथमिकता दी है।

इन ट्रेनों के रद्द रहने का असर खासतौर पर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोज़ाना कामकाज या पढ़ाई के सिलसिले में सफर करते हैं। छोटे कस्बों और गांवों से आने-जाने वाले लोग इन गाड़ियों पर निर्भर रहते हैं। अब उन्हें बसों या अन्य ट्रेनों के सहारे यात्रा करनी होगी। कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें पहले से वैकल्पिक साधन तलाशने में परेशानी हो रही है, लेकिन रेलवे की मजबूरी को भी समझना होगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य करें। इसके लिए रेलवे की हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और स्टेशनों पर सूचना केंद्रों का सहारा लिया जा सकता है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि यह तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद रेल सेवाएं और अधिक सुरक्षित व सुगम होंगी।

Railway

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।