नो ड्यूटी ऑन बर्थडे! सवाई माधोपुर एसपी का बड़ा फैसला

राजस्थान पुलिस के कार्यशैली में मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी की एक अनूठी पहल इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है।

राजस्थान पुलिस के कार्यशैली में मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी की एक अनूठी पहल इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिसकर्मियों की कठिन ड्यूटी, लगातार दबाव और पारिवारिक जीवन से दूरी को ध्यान में रखते हुए एसपी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब पुलिसकर्मी अपने या अपने परिजनों के जन्मदिन पर आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे।

एसपी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पुलिसकर्मी अपने स्वयं के जन्मदिन या फिर पत्नी, बच्चों अथवा माता-पिता के जन्मदिन के अवसर पर अवकाश के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। यह निर्णय पुलिस विभाग में लंबे समय से महसूस की जा रही उस कमी को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है, जिसमें ड्यूटी के कारण कर्मचारी अपने परिवार के महत्वपूर्ण अवसरों से दूर रह जाते थे।

दरअसल, पुलिस सेवा को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण सेवाओं में गिना जाता है। दिन-रात की ड्यूटी, त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी लगातार काम करने की बाध्यता के चलते पुलिसकर्मी अक्सर पारिवारिक जीवन में संतुलन नहीं बना पाते। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ऐसे में एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की यह पहल पुलिसिंग में “ह्यूमन टच” का उदाहरण बनकर सामने आई है।

निचले स्तर तक पहुंचेगा लाभ इस फैसले की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभाग के निचले स्तर तक सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक (ASI) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक को शामिल किया गया है। यानी पुलिस महकमे के हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

पुलिस विभाग के जानकारों का मानना है कि इस तरह की पहल से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अपने कार्य को अधिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकेंगे। साथ ही इससे विभाग में कार्य संतुष्टि (Job Satisfaction) का स्तर भी बेहतर होगा।

सोशल मीडिया पर भी सराहना सवाई माधोपुर पुलिस की इस पहल की सोशल मीडिया पर भी जमकर सराहना हो रही है। आमजन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए इसे अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण मान रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे “संवेदनशील पुलिसिंग” की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

राजस्थान में बन सकता है मॉडल राजस्थान में हाल के समय में प्रशासनिक और पुलिस सुधारों को लेकर कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर की यह पहल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। यदि इस मॉडल को प्रदेशभर में लागू किया जाता है, तो इससे पुलिसकर्मियों के कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।