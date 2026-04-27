शॉर्टकट नहीं, स्टेमिना टेस्ट है राजनीति;नितिन नबीन का कार्यकर्ताओं को मंत्र
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपने पहले राजस्थान दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर जोर दिया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अपने पहले राजस्थान दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर जोर दिया।
बूंदी से बाड़मेर तक संगठन विस्तार, 7 जिलों में ऑफिस शुरू
नितिन नवीन ने टोंक कार्यक्रम के दौरान बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली के जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही जालोर में बनने वाले नए कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया।
कार्यालय ईंट-पत्थर नहीं, विचार और संकल्प का केंद्र- नितिन नवीन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय केवल भवन नहीं होता, बल्कि यह कार्यकर्ताओं के विचार, संकल्प और संगठन की ताकत का केंद्र होता है। यहां से ही पार्टी की दिशा और रणनीति तय होती है।
राजनीति में शॉर्टकट नहीं, स्टेमिना की जरूरत
नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीति में सफलता के लिए धैर्य और निरंतर मेहनत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि लंबी दौड़ है, जिसमें स्टेमिना का असली टेस्ट होता है।
2006 में पहली बार आया था राजस्थान
अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार विधायक बने थे, तब 2006 में राजस्थान आए थे। तब से लेकर अब तक राज्य और संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
दो सांसदों से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर
उन्होंने बीजेपी के संघर्ष और विकास की कहानी बताते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब पार्टी के सिर्फ दो सांसद थे और लोग मजाक उड़ाते थे। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और बलिदान का परिणाम है।
नारी वंदन अधिनियम जल्द होगा पूरा, महिलाओं को मिलेगा हक
नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नारी वंदन अधिनियम को समय आने पर जल्द ही पूरा किया जाएगा।
युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनेगा राजस्थान मॉडल पर जोर
उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सोलर और विंड एनर्जी के जरिए राज्य आगे बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
600 से ज्यादा जिलों में बीजेपी के कार्यालय, संगठन लगातार मजबूत
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देशभर में 600 से अधिक जिलों में पार्टी के अपने कार्यालय हैं, जो विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और विस्तार देने का आह्वान किया।
पश्चिम बंगाल में भी खिलेगा कमल, कार्यकर्ताओं को दिया भरोसा
नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी वहां भी मजबूत स्थिति में पहुंचेगी।
भैरोंसिंह शेखावत को किया नमन
अपने संबोधन के अंत में उन्होंने भैरोंसिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान से ही आज बीजेपी इतना बड़ा वटवृक्ष बन पाई है।
कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत
नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समर्पण और अनुशासन के साथ काम करने की अपील की।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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