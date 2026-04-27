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जयपुर पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन;टोंक में संगठन को देंगे नई धार

Apr 27, 2026 11:50 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को राजस्थान के अपने पहले दौरे पर पहुंचे। वे सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने उनका स्वागत किया।

जयपुर पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन;टोंक में संगठन को देंगे नई धार

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को राजस्थान के अपने पहले दौरे पर पहुंचे। वे सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हेलिकॉप्टर से टोंक के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

टोंक पहुंचकर नितिन नवीन भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली जिलों में बने पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। जालोर जिला कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उनके साथ मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम के तहत नितिन नवीन भीम राव अंबेडकर स्टेडियम के पास स्थित नवनिर्मित भाजपा कार्यालय परिसर में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पार्टी संगठन के लिहाज से इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी तय मानी जा रही है।

इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने इस दौरे को सियासी तौर पर और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

उधर, टोंक में प्रस्तावित सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया है और स्थानीय नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मंच पर पहुंच चुके हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के अनुसार, सभा स्थल पर 200 गुणा 500 फीट का बड़ा डोम बनाया गया है। कार्यक्रम में करीब 30 हजार कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर 10 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

सभा स्थल पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टोंक के पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, यह दौरा संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नितिन नवीन का संबोधन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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