जयपुर में नितिन नबीन का मेगा रोड-शो, 11 मंचों पर होगा स्वागत; पदाधिकारियों की 3 बड़ी बैठक आज

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद Nitin Naveen आज अपने पहले राजस्थान दौरे पर हैं। यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व तक से सीधा संवाद करेंगे।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद Nitin Naveen आज अपने पहले राजस्थान दौरे पर हैं। यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व तक से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे राज्य में पार्टी संगठन की स्थिति, सत्ता के साथ समन्वय और आगामी राजनीतिक रणनीति की समीक्षा करेंगे।

जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, सुबह Jaipur एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां से वे हेलिकॉप्टर के माध्यम से Tonk के लिए रवाना हुए। टोंक में उन्होंने बीजेपी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टोंक में कई जिलों के पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन टोंक में अपने कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने एक साथ कई जिलों के पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली के जिला कार्यालय शामिल हैं, जबकि जालोर जिले के नए कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस पहल को संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

जयपुर में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो, 11 स्वागत मंच तैयार टोंक कार्यक्रम के बाद वे वापस जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रस्तावित है। पूरे मार्ग पर 11 स्वागत मंच बनाए गए हैं, जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और नेता उनका स्वागत करेंगे। यह रोड शो संगठनात्मक एकजुटता और कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक जयपुर पहुंचने के बाद नितिन नवीन प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। इसमें प्रदेश स्तर के नेता, मोर्चा अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल रहेंगे। बैठक में संगठन की स्थिति, बूथ स्तर पर कार्य विस्तार और जमीनी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

कोर कमेटी बैठक में रणनीति और राजनीतिक हालात पर मंथन इसके बाद वे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में सत्ता और संगठन के समन्वय, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन, संगठनात्मक चुनौतियों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी।

राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है दौरा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Nitin Naveen का यह राजस्थान दौरा संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और नेतृत्व के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।