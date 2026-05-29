NIA की राजस्थान समेत 4 राज्यों में ताबड़तोड़ रेड

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को राजस्थान समेत देश के चार राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह रेड पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क और गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर की गई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को राजस्थान समेत देश के चार राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह रेड पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क और गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर की गई है। जांच एजेंसी की कार्रवाई पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े मॉड्यूल के खिलाफ बताई जा रही है।

NIA की टीमों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ दबिश दी। राजस्थान में अजमेर और नीमराना (बहरोड़-कोटपूतली क्षेत्र) में छापेमारी की गई। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से कई संदिग्धों से पूछताछ की। कार्रवाई के दौरान डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान से संचालित यह नेटवर्क भारत-पाक सीमा के जरिए ड्रोन से हथियार, गोला-बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भेजने की साजिश रच रहा था। एजेंसियों को आशंका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े आतंकी हमलों और धमाकों के लिए किया जाना था।

जांच एजेंसियों के अनुसार नेटवर्क के तार पंजाब, दिल्ली और अन्य संवेदनशील इलाकों तक जुड़े हो सकते हैं। NIA इस बात की भी जांच कर रही है कि देश के भीतर कौन-कौन लोग इस मॉड्यूल की मदद कर रहे थे और फंडिंग कहां से की जा रही थी।

राजस्थान में बढ़ाई गई सतर्कता राजस्थान में कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। अजमेर और नीमराना में सुबह से ही पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियां तेज रहीं। कई स्थानों पर संदिग्धों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच की गई और तकनीकी सबूत जुटाए गए।

सूत्रों के अनुसार एजेंसी को लंबे समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई।

फोरेंसिक जांच में जुटी एजेंसियां NIA की टीमें अब जब्त किए गए डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच कर रही हैं। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया कनेक्शन और ऑनलाइन फंडिंग नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से संचालित इस मॉड्यूल का भारत में कितना बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।

सूत्रों का कहना है कि जांच में कुछ ऐसे इनपुट भी मिले हैं, जिनसे आतंकी गतिविधियों और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संबंधों की पुष्टि हो सकती है। विशेष रूप से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े आर्थिक लेन-देन और संपर्कों की भी गहन जांच की जा रही है।

जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा NIA अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। एजेंसी आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ और राज्यों में भी कार्रवाई हो सकती है।