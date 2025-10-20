रोशनी के इस पर्व दीवाली पर जहां आमजन उत्साह और उमंग में डूबा हुआ है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी सतर्कता बरत रही हैं। केंद्र से मिले सुरक्षा अलर्ट के बाद राजस्थान पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल चौकन्ने हो गए हैं।
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल दिन-ब-दिन रोचक होता जा रहा है, और अब इसमें नया ट्विस्ट तब आया जब सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) के सीनियर डॉक्टर विनय मल्होत्रा भी चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं।
अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोटा संभाग प्रभारी मुकेश दाधीच के नेतृत्व में तैयार यह रणनीति दिवाली के बाद अंता क्षेत्र में सक्रिय हो जाएगी।
राजस्थान में दीपावली से पहले मौसम तो साफ और धूप वाली बनी हुई है, लेकिन राज्य के कई शहरों में एयर क्वालिटी बिगड़कर स्वास्थ्य के लिए खतरे के निशान पर पहुंच गई है।
झुंझुनूं में रविवार देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले के अपराध जगत को हिला कर रख दिया। जीत की ढाणी निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया।
जयपुर की पुरानी गलियों में रविवार की शाम कुछ खास थी। दीपावली की पूर्व संध्या पर जब सांगानेर बाजार रोशनी से नहाया हुआ था, तभी वहां पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
दीपावली 2025 का त्योहार इस बार राजस्थानवासियों के लिए खासतौर पर सुखद रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 20 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का की बड़ी अग्निपरीक्षा बन गया है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।
रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई।
गिरफ्तारी के दौरान, अधिकारियों ने इटली की एक विदेशी पिस्टल और लोकल हथियारों का एक जखीरा भी बरामद किया। पुलिस ने बताया, संजय जाट का गैंग हरियाणा और राजस्थान में एक्टिव था, जो लूट, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली में शामिल था।
आग लगने की जानकारी लगते ही पुलिस ने यातायात को अलग दिशा में डायवर्ट किया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से रोका जा सके। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट या मृत्यु नहीं हुई है।
चूरू के तारानगर की रात 17 अक्टूबर को गोलियों की गूंज से अचानक जाग उठी। ओजरिया गांव की नींद टूट गई, घरों के दरवाज़े बंद हो गए, और सन्नाटा कुछ पल को चीखों में बदल गया।
दीपावली से पहले जोधपुर में एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। विवेक विहार थाना क्षेत्र के नंदवान गांव में एक महिला के साथ उसके पति और ससुर ने सड़क पर जमकर मारपीट की।
अंता विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। पार्टी ने अपने सबसे बड़े दांव के रूप में 40 स्टार प्रचारकों की लंबी सूची जारी कर दी है
डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के चर्चित कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने आखिरकार बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस सनसनीखेज वारदात के चौथे और आखिरी फरार आरोपी जुबैर अहमद को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है।