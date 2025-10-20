अंता उपचुनाव BJP और कांग्रेस के लिए बना त्रिकोणीय परीक्षा, राजे फैक्टर भी हावी

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का की बड़ी अग्निपरीक्षा बन गया है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।