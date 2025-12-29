राजस्थान पुलिस ने 4 महीने समझाइश की फिर भी चौमूं में पत्थरबाजी; जानिए 40 साल पुराने मामले में इतना बवाल क्यों?

राजधानी के नजदीक चौमूं कस्बे में गुरुवार रात को हुआ उपद्रव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह 40 साल पुराने एक विवाद और प्रशासन के साथ हुई 'वादाखिलाफी' का नतीजा था। कलंदरी मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।