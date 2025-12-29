राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ तीखा हमला बोला है।
राजस्थान में नए साल का आगाज कड़ाके की सर्दी और बारिश के साथ होने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा।
जयपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र ने परीक्षा में नकल पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष में पढ़ रहा छात्र बिहार का रहने वाला था। वह उत्तर पुस्तिका जब्त होने से परेशान था।
राजस्थान की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए रविवार (28 दिसंबर) रात 12 बजे से थम जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अरावली पहाड़ियों के जिलों में पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सूदखोरी का जानलेवा जाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला झोटवाड़ा इलाके का है, जहाँ कर्ज के बोझ और सूदखोरों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने मौत को गले लगा लिया।
जयपुर के चोमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे (प्रदर्शनकारी) अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं लेकिन सरकार किसी भी विरोध से डरेगी नहीं।
गुलाबी नगरी में नए साल के स्वागत और पर्यटन सीजन के चरम पर होने के कारण देश-विदेश से पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के ऐतिहासिक स्थलों, बाजारों और धार्मिक केंद्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने कमर कस ली है।
राजधानी के नजदीक चौमूं कस्बे में गुरुवार रात को हुआ उपद्रव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह 40 साल पुराने एक विवाद और प्रशासन के साथ हुई 'वादाखिलाफी' का नतीजा था। कलंदरी मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
राजधानी जयपुर के निकटवर्ती चौमूं कस्बे में शुक्रवार को उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब एक धार्मिक स्थल के पास से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। नोखा-सांडवा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर और बोलेरो गाड़ी के बीच हुई भीषण आमने-सामने की भिड़ंत में एक महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
भारतीय अदालतों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तारीख पर तारीख मिलती है, पर न्याय मिलने में दशक बीत जाते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है।
राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके के पिचूमर गांव से रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ देश की सुरक्षा में तैनात एक CRPF जवान ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।
राजधानी के पॉश इलाके मालवीय नगर में स्थित 'जोकर क्लब' गुरुवार देर रात जंग का अखाड़ा बन गया। एक बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी ने इतना तूल पकड़ा कि क्लब के बाउंसरों और स्टाफ ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।
राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण चौतरफा घिर गए हैं। मेवाड़ के आराध्य देव और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप पर की गई एक ताजा टिप्पणी ने राजस्थान के सियासी और सामाजिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है।