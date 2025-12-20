नए साल से बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी, राजस्थान के इस जिले को मिलेंगी तीन नई ट्रेनें

Hindustan Hindi News
नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए सीकर से तीन जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन का फैसला किया है।

Dec 20, 2025 09:04 pm IST
नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए सीकर से तीन जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन का फैसला किया है। ये ट्रेनें एक जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित होंगी। इससे अगले छह महीनों तक सीकर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी और जयपुर, हनुमानगढ़ व लोहारू की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में सीकर से जयपुर के बीच पर्याप्त ट्रेन सेवाएं नहीं होने को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया गया था। अब रेलवे के इस फैसले से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

रेलवे की ओर से सीकर–जयपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 04801 सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04802 जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी।

यह ट्रेन गोरियां, शिश्यू-रानोली, पलसाना, रींगस, छोटा गुढ़ा, चौमू सामोद और नींदर बैनाड़ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 10 डिब्बों का डेमू रैक लगाया जाएगा, जिससे रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सीकर और लोहारू के बीच भी प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04853 सीकर से रात 9.25 बजे चलकर 11.50 बजे लोहारू पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04854 लोहारू से सुबह 4.20 बजे रवाना होकर 6.50 बजे सीकर पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव नवलगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनूं और चिड़ावा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसमें भी 10 डिब्बों का डेमू रैक रहेगा। इस सेवा से शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को हरियाणा से सीधा और सुगम रेल संपर्क मिलेगा।

इसके अलावा हनुमानगढ़–जयपुर–हनुमानगढ़ प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा का संचालन भी किया जाएगा, जिसका ठहराव सीकर स्टेशन पर होगा। गाड़ी संख्या 04705 हनुमानगढ़ से रात 1.25 बजे रवाना होकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 1.05 बजे जयपुर से चलकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेगी।

इस ट्रेन में सेकंड स्लीपर और साधारण श्रेणी के कोच सहित कुल 14 डिब्बे लगाए जाएंगे, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

रेलवे की इन तीनों स्पेशल ट्रेनों के संचालन से सीकर सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए साल की इस सौगात से निश्चित तौर पर क्षेत्र के रेल यात्रियों को राहत मिलेगी और आवागमन पहले से ज्यादा सुगम होगा।

