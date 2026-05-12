NEET UG 2026 रद्द, पेपर लीक कांड में 45 गिरफ्तार
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET UG 2026 को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक और परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवालों के बाद यह निर्णय लिया। 3 मई को आयोजित परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे,
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET UG 2026 को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक और परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवालों के बाद यह निर्णय लिया। 3 मई को आयोजित परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई गई।
CBI जांच के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को जांच सौंपी है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना प्राथमिकता है। नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी और इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे।
SOG की कार्रवाई तेज
राजस्थान में इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अब तक 45 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जो परीक्षा से पहले पेपर लीक में शामिल था।
मनीष यादव गैंग पर शिकंजा
जांच एजेंसियों के मुताबिक मनीष यादव और अविनाश लांबा पर ‘गेस पेपर’ के नाम पर असली प्रश्नपत्र लीक कराने का आरोप है। यह गिरोह कथित तौर पर मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों को पेपर उपलब्ध कराता था, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ा।
जांच का दायरा बढ़ा
SOG अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के जरिए पूरे रैकेट का खुलासा करने में जुटी हैं।
फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। कई छात्रों ने अपनी सालभर की मेहनत पर पानी फिरने की बात कही, वहीं कुछ ने इस फैसले को ईमानदार छात्रों के हित में जरूरी बताया।
सिस्टम सुधार की जरूरत
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत को उजागर करता है। उन्होंने प्रश्नपत्र सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और सख्त निगरानी तंत्र लागू करने की सिफारिश की है।
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोबारा परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी उपाय किए जाएंगे। अब सभी की नजरें CBI जांच पर टिकी हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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