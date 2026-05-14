1000+ छात्रों तक पहुँचा NEET पेपर,लग्जरी कार-फार्महाउस वाले दो भाई बने मास्टरमाइंड

राजस्थान में NEET-2026 पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पेपर एग्जाम से 7 दिन पहले ही लीक हो चुका था। इसे गुरुग्राम से 30 लाख रुपए में खरीदकर राजस्थान में बेचा गया।

राजस्थान में NEET-2026 पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पेपर एग्जाम से 7 दिन पहले ही लीक हो चुका था। इसे गुरुग्राम से 30 लाख रुपए में खरीदकर राजस्थान में बेचा गया। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मांगीलाल और दिनेश नाम के दो सगे भाई बताए जा रहे हैं।

1000 से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंचा लीक पेपर SOG सूत्रों के मुताबिक, लीक हुआ पेपर करीब 1000 से अधिक उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। यह मामला केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े स्तर पर संगठित तरीके से फैलाया गया। इससे पूरे एग्जाम सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर जमवारामगढ़ स्थित आरोपियों के घर पहुंची तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। करीब 2000 वर्ग गज में बने फार्महाउस में आरोपी भाई रहते हैं। घर के बाहर लग्जरी कारें खड़ी मिलीं, जिससे उनके आर्थिक स्तर और इस नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।

परिवार में ही ‘सफलता’ का सिलसिला आरोपियों के परिवार में कई बच्चों का NEET में सिलेक्शन होना भी जांच के घेरे में है। परिवार का दावा है कि 4 से 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। वहीं, मांगीलाल के बेटे ने भी इसी साल कथित तौर पर लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी।

सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ तस्वीरें आरोपी दिनेश बिंवाल राजनीति में भी सक्रिय बताया जा रहा है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ तस्वीरें मिली हैं। इससे इस पूरे मामले में प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका और गहरी हो गई है।

9 मई को दोनों भाई गिरफ्तार राजस्थान SOG ने 9 मई को मांगीलाल और दिनेश को गिरफ्तार किया। दोनों का घर पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद इतने बड़े नेटवर्क का संचालन होना जांच एजेंसियों के लिए भी हैरान करने वाला है।

बेटे से खुला पूरा राज जांच के दौरान SOG को एक ऐसे कैंडिडेट का पता चला, जिसने कई लोगों को पेपर बांटा था। पूछताछ में उसने अपने पिता और चाचा का नाम लिया। इसके बाद ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और दोनों भाइयों तक एजेंसियां पहुंच सकीं।

30 लाख में खरीदा, कैश में बेचा पेपर पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने पेपर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद इसे आगे कई छात्रों को कैश में बेचा गया। SOG अब खरीदारों की पहचान करने में जुटी है और बैंक खातों व मोबाइल डेटा की जांच कर रही है।

‘बड़े लोगों को बचाने’ के आरोप आरोपी भाइयों ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। इस बयान के बाद जांच और भी संवेदनशील हो गई है, क्योंकि अब सवाल केवल लीक तक सीमित नहीं, बल्कि संरक्षण तक पहुंच गया है।