1000+ छात्रों तक पहुँचा NEET पेपर,लग्जरी कार-फार्महाउस वाले दो भाई बने मास्टरमाइंड
राजस्थान में NEET-2026 पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पेपर एग्जाम से 7 दिन पहले ही लीक हो चुका था। इसे गुरुग्राम से 30 लाख रुपए में खरीदकर राजस्थान में बेचा गया।
राजस्थान में NEET-2026 पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पेपर एग्जाम से 7 दिन पहले ही लीक हो चुका था। इसे गुरुग्राम से 30 लाख रुपए में खरीदकर राजस्थान में बेचा गया। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मांगीलाल और दिनेश नाम के दो सगे भाई बताए जा रहे हैं।
1000 से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंचा लीक पेपर
SOG सूत्रों के मुताबिक, लीक हुआ पेपर करीब 1000 से अधिक उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। यह मामला केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े स्तर पर संगठित तरीके से फैलाया गया। इससे पूरे एग्जाम सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर जमवारामगढ़ स्थित आरोपियों के घर पहुंची तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। करीब 2000 वर्ग गज में बने फार्महाउस में आरोपी भाई रहते हैं। घर के बाहर लग्जरी कारें खड़ी मिलीं, जिससे उनके आर्थिक स्तर और इस नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।
परिवार में ही ‘सफलता’ का सिलसिला
आरोपियों के परिवार में कई बच्चों का NEET में सिलेक्शन होना भी जांच के घेरे में है। परिवार का दावा है कि 4 से 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। वहीं, मांगीलाल के बेटे ने भी इसी साल कथित तौर पर लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी।
सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ तस्वीरें
आरोपी दिनेश बिंवाल राजनीति में भी सक्रिय बताया जा रहा है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ तस्वीरें मिली हैं। इससे इस पूरे मामले में प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका और गहरी हो गई है।
9 मई को दोनों भाई गिरफ्तार
राजस्थान SOG ने 9 मई को मांगीलाल और दिनेश को गिरफ्तार किया। दोनों का घर पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद इतने बड़े नेटवर्क का संचालन होना जांच एजेंसियों के लिए भी हैरान करने वाला है।
बेटे से खुला पूरा राज
जांच के दौरान SOG को एक ऐसे कैंडिडेट का पता चला, जिसने कई लोगों को पेपर बांटा था। पूछताछ में उसने अपने पिता और चाचा का नाम लिया। इसके बाद ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और दोनों भाइयों तक एजेंसियां पहुंच सकीं।
30 लाख में खरीदा, कैश में बेचा पेपर
पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने पेपर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद इसे आगे कई छात्रों को कैश में बेचा गया। SOG अब खरीदारों की पहचान करने में जुटी है और बैंक खातों व मोबाइल डेटा की जांच कर रही है।
‘बड़े लोगों को बचाने’ के आरोप
आरोपी भाइयों ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। इस बयान के बाद जांच और भी संवेदनशील हो गई है, क्योंकि अब सवाल केवल लीक तक सीमित नहीं, बल्कि संरक्षण तक पहुंच गया है।
अब भी अनसुलझे हैं कई बड़े सवाल
SOG अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जल्द ही FIR दर्ज हो सकती है और दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं—पेपर कब से लीक हो रहा था, किन-किन लोगों तक पहुंचा, और इस अवैध कमाई का इस्तेमाल कहां हुआ।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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