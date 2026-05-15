NEET बन गया पारिवारिक बिजनेस? 25 लाख के खेल के बाद फिर वही गिरोह सवालों के घेरे में
देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा प्रणाली की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के मुताबिक
देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा प्रणाली की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के मुताबिक, जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के एक ही परिवार ने कथित तौर पर लगातार दो साल तक पेपर लीक गिरोह से सौदा कर परीक्षा को ‘मुनाफे का पारिवारिक धंधा’ बना दिया।
25 लाख में खरीदा गया पेपर
जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी विकास बिंवाल ने न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल NEET-2025 में भी करीब 25 लाख रुपये देकर प्रश्नपत्र हासिल किया था। आरोप है कि इस लीक पेपर को याद कर विकास और उसके चार भाई-बहनों ने परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की और देश के अलग-अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पा लिया।
कोचिंग से शुरू हुआ खेल
मीडिया सूत्रों के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत सीकर में हुई, जहां विकास की मुलाकात कथित मास्टरमाइंड यश से कोचिंग के दौरान हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जिसके बाद यश ने परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। विकास ने यह बात अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश बिंवाल को बताई, जिसके बाद पूरे परिवार ने इस सौदे को मंजूरी दे दी।
परीक्षा से पहले मिला पर्चा
बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और परीक्षा से तीन दिन पहले प्रश्नपत्र विकास तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद उसने अपनी बहन प्रगति और चचेरी बहनों गुंजन, सानिया और पलक के साथ मिलकर पेपर की गहन तैयारी की। नतीजतन, 14 मई 2025 को घोषित परिणाम में सभी पांचों भाई-बहनों ने उच्च रैंक हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट सुनिश्चित कर ली।
प्रदर्शन में संदिग्ध उछाल
जांच एजेंसियों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी भारी विसंगतियां मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक छात्र जिसने 12वीं में महज 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और NEET-2024 में 270 अंक ही हासिल कर पाया था, उसने अगले ही साल सरकारी कॉलेज में दाखिला पा लिया। इसी तरह, एक छात्रा के 2024 में 332 अंक थे, लेकिन 2025 में वह 99.08 परसेंटाइल तक पहुंच गई। अन्य दो बहनों का भी प्रदर्शन कोचिंग टेस्ट में औसतन 320 अंक के आसपास था, लेकिन मुख्य परीक्षा में उन्होंने 92 और 94 परसेंटाइल हासिल कर ली।
NEET-2026 में फिर सौदा
हैरानी की बात यह है कि इस ‘सफलता’ से उत्साहित होकर परिवार ने इस साल NEET-2026 के लिए भी उसी गिरोह से संपर्क किया। आरोप है कि इस बार चौथे भाई ऋषि बिंवाल के लिए सौदा किया गया, जिसका शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है वह 10वीं में 45 प्रतिशत और 12वीं में ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ था। यदि यह मामला उजागर नहीं होता, तो वह भी कथित तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा सकता था।
आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया
इस मामले में CBI ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी शुभम खैरनार, पराग यादव, मांगीलाल, विकास और दिनेश बिंवाल को दिल्ली की विशेष CBI अदालत में पेश किया, जहां से सभी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।
घर में घुसने के लिए छत का सहारा
जांच के दौरान जब CBI टीम जमवारामगढ़ स्थित आरोपी के घर पहुंची, तो परिजनों ने दरवाजे बंद कर लिए। इसके बाद टीम ने पड़ोसी की छत के रास्ते घर में प्रवेश किया।
फार्महाउस से मिले अहम सबूत
इसके अलावा, CBI ने आरोपियों के फार्महाउस पर खड़ी दो लग्जरी गाड़ियों के लॉक तुड़वाकर तलाशी ली, जहां से संदिग्ध दस्तावेज, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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