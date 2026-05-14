NEET लीक का आरोपी बोला- बड़े नाम छुपाए जा रहे; CBI खंगाल रही कनेक्शन
देश की सबसे अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-2026 पेपर लीक मामले में अब जांच ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस हाई-प्रोफाइल केस की कमान CBI (Central Bureau of Investigation) ने संभाल ली है और गिरफ्तार चारों आरोपियों को दिल्ली ले जाकर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है।
देश की सबसे अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-2026 पेपर लीक मामले में अब जांच ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस हाई-प्रोफाइल केस की कमान CBI (Central Bureau of Investigation) ने संभाल ली है और गिरफ्तार चारों आरोपियों को दिल्ली ले जाकर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है।
कौन हैं आरोपी?
इस मामले में जिन चार आरोपियों को CBI अपने साथ दिल्ली ले गई है, उनमें शामिल है
- दिनेश (जयपुर)
- मांगीलाल (जयपुर)
- विकास (मांगीलाल का बेटा)
- यश यादव (हरियाणा)
इन सभी को जयपुर के ACJM कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भेजा गया।
पेशी के दौरान छुपाया चेहरा, दिया बड़ा बयान
कोर्ट में पेशी के दौरान चारों आरोपियों ने मीडिया से बचने के लिए अपने चेहरे छुपाए। इसी दौरान आरोपी मांगीलाल ने चौंकाने वाला बयान दिया- इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।”
इस बयान के बाद मामले में बड़े स्तर पर साजिश और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका और गहरी हो गई है।
डिजिटल सबूत अब CBI के पास
इससे पहले मामले की जांच राजस्थान SOG (Special Operations Group) कर रही थी।
- कई संदिग्धों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए
- करीब 150 अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से पूछताछ की गई
अब ये सभी सबूत CBI को सौंप दिए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच से अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं।
कोचिंग संस्थान भी जांच के घेरे में
सूत्रों के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क में कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है।
CBI अब यह पता लगाने में जुटी है कि
क्या कोचिंग सेंटर इस लीक में शामिल थे?
क्या छात्रों से मोटी रकम वसूली गई?
अगर ये आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला शिक्षा माफिया तक पहुंच सकता है।
150 पन्नों का ‘गेस पेपर’ बना बड़ा सुराग
SOG के अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा से करीब 15 दिन से एक महीने पहले तक
150 पन्नों का एक ‘गेस पेपर’
छात्रों के बीच तेजी से सर्कुलेट हुआ
जांच एजेंसियां मान रही हैं कि यही पेपर लीक का अहम हिस्सा हो सकता है।
CBI किन सवालों पर कर रही पूछताछ?
CBI अब आरोपियों से इन अहम बिंदुओं पर जवाब तलाश रही है-
1. इस नेटवर्क में देशभर से कौन-कौन शामिल है?
2. पेपर लीक में हर आरोपी की क्या भूमिका रही?
3. इसके बदले कितनी रकम का लेन-देन हुआ?
4. क्या कोचिंग संस्थानों की सीधी भूमिका थी?
कुछ संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया
मामले में हिरासत में लिए गए कई संदिग्धों को 24 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन जांच अभी जारी है और नए खुलासों की संभावना बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।