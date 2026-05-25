नीट, बेरोजगारी और महंगाई पर कांग्रेस आक्रामक; जयपुर में पायलट-वेणुगोपाल ने सरकार को घेरा

कांग्रेस संगठन महासचिव K. C. Venugopal और कांग्रेस नेता व एआईसीसी महासचिव Sachin Pilot ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला।

कांग्रेस संगठन महासचिव K. C. Venugopal और कांग्रेस नेता व एआईसीसी महासचिव Sachin Pilot ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों, नीट परीक्षा विवाद, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर सरकार को घेरा।

महंगाई पर सरकार को घेरा केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार लोगों की समस्याओं से दूर नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कहना था कि जनता महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रही है लेकिन सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम उठाती दिखाई नहीं दे रही।

उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी भी बड़ी चुनौती बन चुकी है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि इन मुद्दों पर सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा।

नीट परीक्षा पर कांग्रेस का हमला, जांच और जवाबदेही की मांग नीट परीक्षा को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और आने वाले समय में इससे जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं।

वहीं सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है और इससे करोड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल जांच Central Bureau of Investigation को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली।

पायलट ने दावा किया कि लगातार तीसरी बार नीट परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है और पूर्व में भी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रभावी कार्रवाई करे, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं और संबंधित मंत्री जवाबदेही लें।

उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों की तैयारी और भारी आर्थिक खर्च के बाद परीक्षा में शामिल होते हैं, जबकि दूसरी ओर पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य को प्रभावित करती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब National Testing Agency “नेशनल ट्रॉमा एजेंसी” बन चुकी है।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और आर्थिक नीतियों पर सवाल प्रधानमंत्री Narendra Modi की विदेश यात्राओं को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार का फोकस घरेलू मुद्दों से अधिक विदेश दौरों पर दिखाई देता है।

सचिन पायलट ने कहा कि सरकार जनता को बचत और खर्च कम करने की सलाह देती है, जबकि दूसरी ओर लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का बोझ लोगों पर डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान महंगाई नियंत्रण से अधिक राजनीतिक रणनीतियों पर केंद्रित है।

मार्को रूबियो के दौरे और चुनावों पर भी उठाए सवाल अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio के प्रस्तावित जयपुर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि भारत को सभी देशों के साथ बराबरी और सम्मान के आधार पर संबंध रखने चाहिए। उन्होंने आर्थिक प्रतिबद्धताओं और उनके संभावित असर पर भी सवाल उठाए।

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर पायलट ने राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियों के बावजूद सरकार चुनाव कराने से बच रही है। उनका दावा था कि सरकार को हार का डर है और इसी कारण छात्रसंघ, निकाय और पंचायत चुनावों को आगे बढ़ाया जा रहा है।