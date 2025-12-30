जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द,अमायरा सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन

संक्षेप: राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता (संबद्धता) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता (संबद्धता) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। CBSE द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन की ऐसी गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं, जिन्हें इस दुखद हादसे का मुख्य कारण माना गया है।

जांच रिपोर्ट में खुलासा: सिर्फ कागजों में चल रही थी छात्र सुरक्षा

CBSE की तथ्य जांच समिति (Fact Finding Committee) ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल परिसर में छात्र संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहद कमजोर और दिखावटी पाई गईं।

समिति द्वारा चिन्हित मुख्य कमियां:

* सुरक्षा इंतजामों का अभाव: स्कूल की ऊंची मंजिलों पर न तो सेफ्टी नेट लगाए गए थे और न ही रेलिंग इतनी मजबूत थी कि किसी हादसे को रोका जा सके।

* अपर्याप्त निगरानी: सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क अधूरा था और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।

* स्टाफ की कमी: हर फ्लोर पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं थी, जिससे छात्रों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा सकी।

* कागजी कमेटियां: एंटी-बुलिंग, पॉक्सो (POCSO) और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां केवल फाइलों तक सीमित थीं। जमीनी स्तर पर इनका कोई अस्तित्व या सक्रियता नहीं मिली।

साक्ष्य मिटाने का गंभीर आरोप: धो दिए गए थे खून के धब्बे

CBSE की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के तुरंत बाद मौके से खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे। बोर्ड ने इसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी का अपराध माना है, क्योंकि इससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित हुई। बोर्ड का मानना है कि साक्ष्यों के साथ की गई इस छेड़छाड़ ने जांच की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

काउंसलिंग सिस्टम फेल, नियमों का उल्लंघन

जांच में यह भी पाया गया कि स्कूल का काउंसलिंग सिस्टम पूरी तरह प्रभावी नहीं था। यदि स्कूल में योग्य काउंसलर और सक्रिय निगरानी होती, तो छात्रा की मानसिक स्थिति को समय रहते समझा जा सकता था। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्कूल ने एफिलिएशन बायलॉज के क्लॉज 2.4, 4.7.6 और 4.7.10 का उल्लंघन किया है। 20 नवंबर को जारी कारण बताओ नोटिस पर स्कूल द्वारा दिया गया जवाब भी बोर्ड को संतोषजनक नहीं लगा।

छात्रों के भविष्य पर क्या होगा असर?

मान्यता रद्द होने के बावजूद CBSE ने वर्तमान छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

* बोर्ड परीक्षार्थियों को राहत: सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र इसी स्कूल से अपनी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, ताकि उनका साल खराब न हो।

* अगले सत्र से सख्ती: सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को नजदीकी सीबीएसई स्कूलों में स्थानांतरित (Transfer) किया जाएगा।

* एडमिशन पर रोक: स्कूल को किसी भी कक्षा में नए प्रवेश (New Admissions) लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

* दोबारा आवेदन: स्कूल प्रशासन अब केवल सत्र 2027-28 के लिए ही नई मान्यता हेतु आवेदन कर सकेगा, बशर्ते वह सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करे।

शिक्षा जगत के लिए कड़ा संदेश