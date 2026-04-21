नए प्लांट पर आग असंभव; रिफाइनरी जैसे कई मुद्दों पर जमकर गरजे अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले लगी आग को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतनी नई रिफाइनरी में आग लगने का सवाल ही नहीं उठता

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले लगी आग को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतनी नई रिफाइनरी में आग लगने का सवाल ही नहीं उठता और इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। गहलोत ने मंगलवार को जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया।

नई रिफाइनरी में आग असंभव, कहीं न कहीं चूक गहलोत ने कहा कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ से इस मामले में चर्चा की है, जिसके अनुसार आमतौर पर 20-25 साल पुरानी रिफाइनरियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन नई रिफाइनरी में आग लगना बेहद असामान्य है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई है या जल्दबाजी में फैसले लिए गए हैं।

सरकार पर जल्दबाजी और दबाव के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि संभव है सरकार पर किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव रहा हो, जिसके चलते जल्दबाजी में उद्घाटन की तैयारी की गई। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार रिफाइनरी में उत्पादन शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन जरूरी होता है, लेकिन यहां उस स्तर की सावधानी नहीं बरती गई होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठ सकता है मामला गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी से जुड़े वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आते हैं, ऐसे में इस घटना से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो का इस घटना से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को बेहद गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन का आरोप महिला आरक्षण बिल को लेकर गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि Women's Reservation Bill 2023 पहले ही पारित हो चुका है और सरकार चाहे तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। लेकिन सरकार की मंशा आरक्षण लागू करने की नहीं, बल्कि इसके बहाने परिसीमन करने की थी।

परिसीमन से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में अपने हिसाब से परिसीमन किया, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इसी तरह का मॉडल पूरे देश में लागू करने की योजना थी ताकि सत्ता में बने रहने का रास्ता आसान हो सके।

राजस्थान में भी ‘गुपचुप’ तैयारी का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भी कुछ भाजपा नेता इसी तरह के परिसीमन की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है।

जनगणना को लेकर भी उठाए सवाल गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि 2021 की जनगणना अब तक नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और जनता अब इन रणनीतियों को समझ चुकी है।

चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर टिप्पणी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहती है, जहां चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। गहलोत ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक सोच बताया।

राजस्थान सरकार पर चुनाव टालने का आरोप गहलोत ने Rajasthan की भजनलाल सरकार पर भी चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए, जबकि उनकी सरकार ने कर्मचारी हड़ताल के बावजूद समय पर चुनाव कराए थे और जीत भी हासिल की थी।

‘इंतजार शास्त्र’ के सवालों का नहीं मिल रहा जवाब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ‘इंतजार शास्त्र’ सीरीज के तहत सरकार से कई जनहित के सवाल पूछे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री तथ्यात्मक जवाब देने में असफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है।

स्वास्थ्य योजनाओं की बदहाल स्थिति गहलोत ने RGHS Scheme का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इलाज के लिए परेशान हैं। निजी अस्पतालों का भुगतान लंबित होने के कारण वे मरीजों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को वर्तमान सरकार ने कमजोर कर दिया है।

आदर्श घोटाले में कार्रवाई की मांग पूर्व मुख्यमंत्री ने आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वकील ही आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं, जो न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।