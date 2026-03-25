नवरात्र पर CM भजनलाल शर्मा ने PM मोदी को दी चंदन की मां दुर्गा की मूर्ति; जानिए कितनी खास ये मूर्ति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास भेंट दी। यह भेंट जयपुर के कलाकार मोहित जांगिड द्वारा तराशी गई चंदन की लकड़ी की मां दुर्गा की मूर्ति थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास भेंट दी। यह भेंट जयपुर के कलाकार मोहित जांगिड द्वारा तराशी गई चंदन की लकड़ी की मां दुर्गा की मूर्ति थी। मूर्ति में बारीक नक्काशी, भावपूर्ण मुखाकृति और पारंपरिक अलंकरण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
मूर्ति को देखकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि जयपुर के जांगिड़ परिवार की चार पीढ़ियों की मेहनत और पारंपरिक कला का जीवंत उदाहरण भी है।
क्या है मूर्ति की विशेषता
1. सामग्री और निर्माण
• मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई गई है, जो अपनी खुशबू और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है।
• चंदन लकड़ी में नक्काशी करने की तकनीक बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म बारीकियों के लिए बहुत धैर्य और अनुभव चाहिए।
2. नक्काशी और कला
• मूर्ति में माहिर नक्काशी की गई है, जिसमें हर अंग, हथियार और अलंकरण बारीकी से उकेरे गए हैं।
• भावपूर्ण मुखाकृति माता दुर्गा की शक्ति, करुणा और धैर्य को दर्शाती है।
• पारंपरिक हिंदू अलंकरण और सजावट की शैली का सटीक पालन किया गया है, जिससे मूर्ति में एक शास्त्रीय और भव्य प्रभाव आता है।
3. आकृति और रूपांकन
• मूर्ति में महिषासुर मर्दिनी रूप उकेरा गया है, यानी माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को मारते हुए शक्ति और न्याय का प्रतीक दिखाया है।
• माता का मुद्रा, हथियारों का संयोजन और दैवीय वेशभूषा बिल्कुल पारंपरिक शैली का पालन करती है।
4. सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व
• मूर्ति जयपुर के जांगिड़ परिवार की चार पीढ़ियों की कला और अनुभव का परिणाम है।
• परिवार के 11 सदस्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
• मूर्ति केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि राजस्थान की हस्तशिल्प विरासत और पारिवारिक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है।
5. संदेश और प्रतीकात्मकता
• धार्मिक दृष्टि से यह आस्था और शक्ति का प्रतीक है।
• राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह राजस्थान की संस्कृति, विरासत और सनातन मूल्यों का संदेश देती है।
• भेंट के रूप में इसे पीएम मोदी को देना यह दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति अब संस्कृति और विरासत पर केंद्रित है।
जांगिड़ परिवार की विरासत और पुरस्कार
जांगिड़ परिवार, जो चूरू से है, पिछले चार पीढ़ियों से चंदन की नक्काशी के क्षेत्र में सक्रिय है। परिवार के 11 सदस्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कला अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराही जा चुकी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस भेंट को नवरात्र के पावन अवसर पर पीएम मोदी को देकर यह संदेश दिया कि राजस्थान की राजनीति अब केवल तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति और सनातन मूल्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा में संदेश
मूर्ति में मां दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप बड़े ही सजीव और भावपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। चंदन की लकड़ी में बारीकी से तराशी गई यह मूर्ति धार्मिक आस्था के साथ-साथ राज्य और केंद्र के बीच सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक भी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की भेंट न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देती है, बल्कि राजनीतिक संकेत भी देती है। भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की राजनीति अब संस्कृति और विरासत के आधार पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रही है।
विरासत ही पहचान, भविष्य की राजनीति की बुनियाद
भजनलाल शर्मा ने मुलाकात के दौरान कहा, “विरासत ही पहचान है, और यही भविष्य की राजनीति की बुनियाद बनेगी।” यह मूर्ति राज्य की कला, संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं को केंद्र के स्तर पर उजागर करने का एक अवसर भी साबित हुई।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस भेंट से राज्य की हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। जयपुर और चूरू के कलाकारों के लिए यह गर्व और प्रेरणा का पल भी है।
सियासी गलियारों में चर्चा
मूर्ति की बारीक नक्काशी और पारंपरिक अलंकरण ने न केवल पीएम मोदी को प्रभावित किया, बल्कि पूरे राज्य में कला और संस्कृति के महत्व को भी उजागर किया। यह भेंट आने वाले समय में राजस्थान की संस्कृति और राजनीति के परिदृश्य को नए आयाम देने वाली साबित हो सकती है।
राजस्थान की राजनीति अब धर्म या तुष्टिकरण से ऊपर उठकर संस्कृति, कला और विरासत को केंद्र में रख रही है। जयपुर के जांगिड़ परिवार की चार पीढ़ियों की मेहनत और कला को मान्यता देने वाली यह भेंट इसके लिए एक स्पष्ट संदेश भी बन गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।