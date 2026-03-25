नवरात्र पर CM भजनलाल शर्मा ने PM मोदी को दी चंदन की मां दुर्गा की मूर्ति; जानिए कितनी खास ये मूर्ति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास भेंट दी। यह भेंट जयपुर के कलाकार मोहित जांगिड द्वारा तराशी गई चंदन की लकड़ी की मां दुर्गा की मूर्ति थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास भेंट दी। यह भेंट जयपुर के कलाकार मोहित जांगिड द्वारा तराशी गई चंदन की लकड़ी की मां दुर्गा की मूर्ति थी। मूर्ति में बारीक नक्काशी, भावपूर्ण मुखाकृति और पारंपरिक अलंकरण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

मूर्ति को देखकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि जयपुर के जांगिड़ परिवार की चार पीढ़ियों की मेहनत और पारंपरिक कला का जीवंत उदाहरण भी है।

क्या है मूर्ति की विशेषता 1. सामग्री और निर्माण

• मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई गई है, जो अपनी खुशबू और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है।

• चंदन लकड़ी में नक्काशी करने की तकनीक बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म बारीकियों के लिए बहुत धैर्य और अनुभव चाहिए।

2. नक्काशी और कला

• मूर्ति में माहिर नक्काशी की गई है, जिसमें हर अंग, हथियार और अलंकरण बारीकी से उकेरे गए हैं।

• भावपूर्ण मुखाकृति माता दुर्गा की शक्ति, करुणा और धैर्य को दर्शाती है।

• पारंपरिक हिंदू अलंकरण और सजावट की शैली का सटीक पालन किया गया है, जिससे मूर्ति में एक शास्त्रीय और भव्य प्रभाव आता है।

3. आकृति और रूपांकन

• मूर्ति में महिषासुर मर्दिनी रूप उकेरा गया है, यानी माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को मारते हुए शक्ति और न्याय का प्रतीक दिखाया है।

• माता का मुद्रा, हथियारों का संयोजन और दैवीय वेशभूषा बिल्कुल पारंपरिक शैली का पालन करती है।

4. सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व

• मूर्ति जयपुर के जांगिड़ परिवार की चार पीढ़ियों की कला और अनुभव का परिणाम है।

• परिवार के 11 सदस्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।

• मूर्ति केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि राजस्थान की हस्तशिल्प विरासत और पारिवारिक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है।

5. संदेश और प्रतीकात्मकता

• धार्मिक दृष्टि से यह आस्था और शक्ति का प्रतीक है।

• राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह राजस्थान की संस्कृति, विरासत और सनातन मूल्यों का संदेश देती है।

• भेंट के रूप में इसे पीएम मोदी को देना यह दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति अब संस्कृति और विरासत पर केंद्रित है।

जांगिड़ परिवार की विरासत और पुरस्कार जांगिड़ परिवार, जो चूरू से है, पिछले चार पीढ़ियों से चंदन की नक्काशी के क्षेत्र में सक्रिय है। परिवार के 11 सदस्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कला अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराही जा चुकी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस भेंट को नवरात्र के पावन अवसर पर पीएम मोदी को देकर यह संदेश दिया कि राजस्थान की राजनीति अब केवल तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति और सनातन मूल्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा में संदेश मूर्ति में मां दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप बड़े ही सजीव और भावपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। चंदन की लकड़ी में बारीकी से तराशी गई यह मूर्ति धार्मिक आस्था के साथ-साथ राज्य और केंद्र के बीच सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक भी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की भेंट न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देती है, बल्कि राजनीतिक संकेत भी देती है। भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की राजनीति अब संस्कृति और विरासत के आधार पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रही है।

विरासत ही पहचान, भविष्य की राजनीति की बुनियाद भजनलाल शर्मा ने मुलाकात के दौरान कहा, “विरासत ही पहचान है, और यही भविष्य की राजनीति की बुनियाद बनेगी।” यह मूर्ति राज्य की कला, संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं को केंद्र के स्तर पर उजागर करने का एक अवसर भी साबित हुई।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस भेंट से राज्य की हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। जयपुर और चूरू के कलाकारों के लिए यह गर्व और प्रेरणा का पल भी है।

सियासी गलियारों में चर्चा मूर्ति की बारीक नक्काशी और पारंपरिक अलंकरण ने न केवल पीएम मोदी को प्रभावित किया, बल्कि पूरे राज्य में कला और संस्कृति के महत्व को भी उजागर किया। यह भेंट आने वाले समय में राजस्थान की संस्कृति और राजनीति के परिदृश्य को नए आयाम देने वाली साबित हो सकती है।