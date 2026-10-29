एक्टर नसीरुद्दीन शाह को राजस्थान के BJP MLA बालमुकुंदाचार्य ने बताया भांड

जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य से नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सवाल पूछा गया था।

बालमुकुंदाचार्य ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में रहकर, देश का खाकर और जनता का आशीर्वाद लेकर देश विरोधी बातें करना गलत है।

राजस्थान की राजनीति में भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के बयान से नया विवाद खड़ा हो सकता है। जयपुर में गुरुवार को उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को ‘भांड’ बताते हुए उनके बहिष्कार की अपील की। विधायक ने कहा कि ऐसे कलाकार देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने देश की जनता से भी ऐसे फिल्म अभिनेताओं का बहिष्कार करने की अपील की, जो उनके अनुसार देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। इस दौरान बालमुकुंदाचार्य ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसे भुगतना पड़ेगा और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

नसीरुद्दीन शाह पर क्यों भड़के बालमुकुंदाचार्य? जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य से नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने अभिनेता के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए उनके बहिष्कार की बात कही।

बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कुछ कलाकार देश के खिलाफ बोलते हैं और देश में अराजकता फैलाने के लिए लोगों को उत्तेजित करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कलाकारों को सिर पर बैठाया है, इसलिए उन्हें युवाओं को प्रेरित करने और सही दिशा दिखाने का काम करना चाहिए।

विधायक ने आरोप लगाया कि ऐसे कलाकार माहौल खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आज से इनका बहिष्कार करता हूं। देश की जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे फिल्म एक्टर्स का बहिष्कार करना चाहिए, जो देश विरोधी ताकतों के साथ हैं।’’

‘देश का खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं’ बालमुकुंदाचार्य ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में रहकर, देश का खाकर और जनता का आशीर्वाद लेकर देश विरोधी बातें करना गलत है। उन्होंने ऐसे लोगों की निंदा करते हुए कहा कि वह उन्हें ऐसे मंचों पर नहीं देखना चाहेंगे, जहां देश उन्हें सम्मानित करता है।

हालांकि, नसीरुद्दीन शाह के किस बयान को लेकर विधायक ने यह टिप्पणी की, इस बारे में उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विधायक ने मीडिया के सवाल के जवाब में अपनी बात रखी और कलाकारों के बहिष्कार की अपील की।

शिखर अग्रवाल पर बोले- गलत किया है तो भुगतेगा आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को लेकर पूछे गए सवाल पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में कई अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई है और कई को निलंबित या एपीओ किया गया है।

विधायक ने कहा कि कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘किसी ने गलत किया है तो भुगतेगा। आने वाले समय में भी कार्रवाई होगी।’’

बालमुकुंदाचार्य ने यह भी कहा कि शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में सरकार पर आरोप नहीं है, बल्कि आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर लगाए गए हैं। संबंधित जांच संस्थाएं मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।

कांग्रेस को बताया राम और सनातन विरोधी बातचीत के दौरान बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी रही है। विधायक ने रामसेतु तोड़ने की योजना बनाने और रामभक्तों को यातनाएं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में आजादी के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने कांग्रेस को टुकड़ा-टुकड़ा गैंग से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश को कमजोर करने का काम कर रही है। इसके उलट उन्होंने कहा कि देश मजबूत हाथों में है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।