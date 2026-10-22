किरोड़ी मीणा के साथ तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा; SDM चैंबर में नरेश मीणा का पारा हाई

नरेश मीणा ने प्रशासन को शाम 4 बजे तक खाद की व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया था। समयसीमा पूरी होने के बाद भी किसानों की परेशानी दूर नहीं होने पर वह समर्थकों के साथ SDM कार्यालय पहुंच गए।

राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सरसों की बुवाई के ऐन वक्त पर खाद के लिए परेशान किसानों के साथ किसान नेता नरेश मीणा उपखंड अधिकारी (SDM) कार्यालय पहुंच गए। यहां अधिकारियों के सामने उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेते हुए अधिकारियों को खुली चेतावनी दे दी। नरेश मीणा ने कहा, 'तुम लोग जनता की नौकरी करो, दलाली मत करो। किरोड़ी लाल का भी इलाज कर दूंगा और तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा।' इससे पहले वह पेड़ पर चढ़कर किसानों को संबोधित कर चुके थे और प्रशासन को शाम 4 बजे तक की मियाद दी थी। समयसीमा खत्म होने के बाद भी खाद की व्यवस्था नहीं होने पर प्रदर्शन तेज हो गया।

पेड़ पर चढ़े नरेश मीणा, किसानों के बीच लगाए नारे छबड़ा में डीएपी खाद की कमी से परेशान किसानों का आरोप है कि उन्हें सुबह से ही स्कूल ग्राउंड में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। सरसों की बुवाई का समय नजदीक होने के कारण किसान जल्द से जल्द खाद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही।

इसी समस्या को लेकर किसान नेता नरेश मीणा किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान वह एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने खाद वितरण में हो रही परेशानी को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को भूखे-प्यासे घंटों कतारों में खड़ा रखना और खाद के लिए आपस में उलझने की स्थिति पैदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नरेश मीणा ने प्रशासन को शाम 4 बजे तक खाद की व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया था। समयसीमा पूरी होने के बाद भी किसानों की परेशानी दूर नहीं होने पर वह समर्थकों के साथ SDM कार्यालय पहुंच गए।

SDM चैंबर में अधिकारियों को सुनाई खरी-खोटी उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के सामने नरेश मीणा का गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने खाद वितरण में अव्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी।

नरेश मीणा ने कहा, ‘तुम लोग जनता की नौकरी करो, दलाली मत करो। किरोड़ी लाल का भी इलाज कर दूंगा और तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा। तुम लोग बीजेपी वालों को कट्टे बांट रहे हो, जनता को कतारों में खड़ा कर रहे हो... दलाली करना छोड़ दो।’

उनके इस बयान के दौरान खाद संकट को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि उनकी समस्या का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने साफ किया कि किसानों को राहत मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा।

प्रशासन ने दिया दो घंटे में 2 हजार कट्टे बांटने का भरोसा प्रदर्शन और बढ़ते हंगामे के बीच उपखंड अधिकारी सपना कुमारी और नरेश मीणा के बीच बातचीत हुई। प्रशासन ने किसानों को तत्काल राहत देने के लिए दो घंटे के भीतर 2,000 कट्टे डीएपी खाद वितरित करने का भरोसा दिया। इसके अलावा अगले दिन भी व्यवस्था के तहत 2,000 अतिरिक्त कट्टे उपलब्ध कराने की बात कही गई।

प्रशासन के इस आश्वासन से खाद वितरण को लेकर तत्काल व्यवस्था बनाने की उम्मीद जगी, लेकिन नरेश मीणा इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केवल आश्वासन देने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जब तक अंतिम किसान को खाद नहीं मिल जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।