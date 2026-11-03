राजस्थान में इस नेता को पकड़ने घर पहुंची पुलिस; नेता जी ने बताया कब देंगे गिरफ्तारी

नरेश मीणा की तलाश जिस मामले में की जा रही है, उसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है

राजस्थान में किसान नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। नाहरगढ़ वन विभाग रेंज कार्यालय में हंगामे और वनकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीम उनके पैतृक गांव नयागांव स्थित घर पर पहुंच गई। घर और आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई, लेकिन नरेश मीणा का कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर, पुलिस उन्हें तलाश रही है तो दूसरी ओर नरेश मीणा ने खुद अपनी गिरफ्तारी की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 नवंबर को शाम 5 बजे नाहरगढ़ थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने की घोषणा की है। ऐसे में अब सवाल यही है कि पुलिस उन्हें इससे पहले पकड़ लेगी या उनके खुद थाने पहुंचने का इंतजार करेगी?

सुबह-सुबह घर पहुंची पुलिस, परिजनों ने किया विरोध नाहरगढ़ प्रकरण में नामजद आरोपी नरेश मीणा की तलाश में पुलिस को उनके पैतृक गांव नयागांव में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। पुलिस ने आवास और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। काफी देर तक छानबीन की गई, लेकिन नरेश मीणा वहां नहीं मिले।

पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर उनके परिजनों ने नाराजगी जताई। नरेश मीणा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना किसी पूर्व अनुमति या वारंट के जबरन घर में घुस आई। इस दौरान परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दबिश के बाद पुलिस के खाली हाथ लौटने से नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान वन विभाग कार्यालय में हुआ था बवाल नरेश मीणा की तलाश जिस मामले में की जा रही है, उसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले नरेश मीणा नाहरगढ़ क्षेत्र में बसपा समर्थित जिला परिषद और पंचायत समिति प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे थे।

इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि वन विभाग की ओर से एक ट्यूबवेल का जनरेटर जब्त कर लिया गया है। सूचना मिलते ही नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ नाहरगढ़ वन विभाग के रेंज कार्यालय पहुंच गए। आरोप है कि यहां देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और भीड़ ने वनकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान राजकार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे।

मामले में वन नाका प्रभारी की ओर से नाहरगढ़ थाने में नरेश मीणा और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

तीन मुकदमों का आरोप, बोले- किसानों की आवाज उठाना अपराध नहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरेश मीणा ने प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात दिनों में राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

उनका कहना है कि किसानों को खाद की किल्लत से हो रही परेशानी को लेकर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं, नाहरगढ़ में जनहित के मुद्दे को लेकर संघर्ष करने के दौरान तीसरा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नरेश मीणा ने कहा कि किसानों और आमजन के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है।