राजस्थान में इस नेता को पकड़ने घर पहुंची पुलिस; नेता जी ने बताया कब देंगे गिरफ्तारी
नरेश मीणा की तलाश जिस मामले में की जा रही है, उसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है
राजस्थान में किसान नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। नाहरगढ़ वन विभाग रेंज कार्यालय में हंगामे और वनकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीम उनके पैतृक गांव नयागांव स्थित घर पर पहुंच गई। घर और आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई, लेकिन नरेश मीणा का कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर, पुलिस उन्हें तलाश रही है तो दूसरी ओर नरेश मीणा ने खुद अपनी गिरफ्तारी की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 नवंबर को शाम 5 बजे नाहरगढ़ थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने की घोषणा की है। ऐसे में अब सवाल यही है कि पुलिस उन्हें इससे पहले पकड़ लेगी या उनके खुद थाने पहुंचने का इंतजार करेगी?
सुबह-सुबह घर पहुंची पुलिस, परिजनों ने किया विरोध
नाहरगढ़ प्रकरण में नामजद आरोपी नरेश मीणा की तलाश में पुलिस को उनके पैतृक गांव नयागांव में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। पुलिस ने आवास और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। काफी देर तक छानबीन की गई, लेकिन नरेश मीणा वहां नहीं मिले।
पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर उनके परिजनों ने नाराजगी जताई। नरेश मीणा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना किसी पूर्व अनुमति या वारंट के जबरन घर में घुस आई। इस दौरान परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दबिश के बाद पुलिस के खाली हाथ लौटने से नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान वन विभाग कार्यालय में हुआ था बवाल
नरेश मीणा की तलाश जिस मामले में की जा रही है, उसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले नरेश मीणा नाहरगढ़ क्षेत्र में बसपा समर्थित जिला परिषद और पंचायत समिति प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे थे।
इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि वन विभाग की ओर से एक ट्यूबवेल का जनरेटर जब्त कर लिया गया है। सूचना मिलते ही नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ नाहरगढ़ वन विभाग के रेंज कार्यालय पहुंच गए। आरोप है कि यहां देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और भीड़ ने वनकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान राजकार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे।
मामले में वन नाका प्रभारी की ओर से नाहरगढ़ थाने में नरेश मीणा और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।
तीन मुकदमों का आरोप, बोले- किसानों की आवाज उठाना अपराध नहीं
इस पूरे घटनाक्रम के बीच नरेश मीणा ने प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात दिनों में राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
उनका कहना है कि किसानों को खाद की किल्लत से हो रही परेशानी को लेकर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं, नाहरगढ़ में जनहित के मुद्दे को लेकर संघर्ष करने के दौरान तीसरा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नरेश मीणा ने कहा कि किसानों और आमजन के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है।
अब 6 नवंबर शाम 5 बजे का इंतजार
पुलिस की दबिश के बीच नरेश मीणा ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो ऐलान किया है, उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह 6 नवंबर को शाम 5 बजे खुद नाहरगढ़ थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।