जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने समर्थकों को पीटा,इस बात पर बरसा दिए लात चांटे

जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा रविवार को अचानक अपने ही समर्थकों पर बिगड़ पड़े।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 15 Sep 2025 10:23 AM
जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा रविवार को अचानक अपने ही समर्थकों पर बिगड़ पड़े। माहौल तब चौंकाने वाला हो गया जब मीणा ने पेड़ की छांव में बैठे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनके न उठने पर लात-चांटे जड़ दिए। मौके पर मौजूद लोग सकते में आ गए कि जो नेता पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वही अपने साथ खड़े लोगों पर हाथ उठा रहे हैं।

दरअसल, झालावाड़ हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए मीणा तीन दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। रविवार को वह स्मारक पर अकेले बैठे थे। इसी बीच कुछ समर्थक थोड़ी दूर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। नरेश मीणा ने उन्हें कई बार पास आने के लिए आवाज लगाई। लेकिन जब कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तो वह खुद वहां पहुंचे और गुस्से में समर्थकों को लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारने लगे।

इस घटना पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो नरेश मीणा ने साफ कहा— “मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, लेकिन मेरे समर्थक पेड़ की छांव में बैठे थे। मैंने कई बार उन्हें बुलाया, पर वे नहीं उठे। इसके बाद मैंने कुछ को चांटे और कुछ को लात मारी। यही मेरा तरीका है, मैं इसी अंदाज में काम करता हूं।”

उनका यह बयान और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे आंदोलनों में नेताओं का संयम और धैर्य दिखता है, लेकिन मीणा ने अपने तेवर से यह जताया कि वह अलग ढंग से राजनीति करते हैं।

थप्पड़ खाने वाले उनके समर्थक मुकेश ने मीणा का बचाव करते हुए कहा— “आज गलती मेरी थी। मैं पेड़ की छांव में बैठा था। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। जो लोग इस थप्पड़ पर विवाद करना चाहते हैं, वे बेवजह माहौल बिगाड़ रहे हैं। अगर नरेश मीणा मेरी जान भी ले लेंगे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।”

समर्थक का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक आस्था इंसान को इस हद तक अंधभक्ति में ले जा सकती है कि अपमान भी गर्व जैसा लगे।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब नरेश मीणा हाथापाई के कारण चर्चा में आए हों। टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। उस समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन समर्थकों ने हंगामे के बीच छुड़ा लिया था। इसके बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क गई थी और मीणा को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था।

फिलहाल मीणा तीन दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। वह बार-बार कहते आ रहे हैं कि यह लड़ाई न्याय के लिए है और वह पीछे नहीं हटेंगे।

आज मीणा अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालेंगे। उनका कहना है कि अगर सरकार ने अब भी पीड़ित परिवारों की सुध नहीं ली तो आंदोलन और उग्र होगा।

