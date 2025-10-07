क्या नरेश मीणा संभाल पाएंगे अपना करियर? गहलोत ने सीएम के साथ दे डाली सलाह

टोंक से उठती हलचल में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का तूफान मचा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता के लिए काम करने की नसीहत दी।

टोंक से उठती हलचल में राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का तूफान मचा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता के लिए काम करने की नसीहत दी। उन्होंने साफ कहा कि वे मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार का असली मकसद केवल सत्ता या राजनीति नहीं, बल्कि जनता को सुशासन और लाभ पहुंचाना होना चाहिए।

गहलोत ने टोंक में कहा, “मैं चाहता हूं कि सरकार जनता के लिए काम करे। अगर सरकार गुड गवर्नेंस देगी, सुशासन देगी, तो इसका सीधा फायदा जनता को होगा। सरकार को पूरे पांच साल शासन करना है।” इस दौरान उन्होंने SMS हॉस्पिटल अग्निकांड का जिक्र करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

अग्निकांड पर गहलोत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल 5-7 लोगों की कमेटी बनाकर जांच करने से कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के हादसों की वास्तविक जांच आयोग द्वारा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गहलोत ने कहा, “भविष्य में दोबारा ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए।”

राजनीति के गलियारों में भ्रष्टाचार और धीमी सरकारी मशीनरी को लेकर गहलोत का हमला भी जारी रहा। उन्होंने कहा, “कहीं भी जाओ, प्रदेश में बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। जनता किसके पास जाए? सरकार नाम की चीज ही नहीं है। भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है और इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है।” उनका इशारा साफ था कि अगर प्रशासन सही दिशा में नहीं चलेगा, तो जनता को ही नुकसान होगा।

अंता विधानसभा सीट के उप-चुनाव को लेकर भी गहलोत ने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि उन्हें गुस्से पर काबू रखना चाहिए और समझदारी से कदम उठाना चाहिए। गहलोत ने बताया कि नरेश मीणा का राजनीतिक करियर लंबा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला करना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, “हम अंता का चुनाव जीतेंगे। टिकट का फैसला जल्द होगा। रंधावा जी आ रहे हैं, जल्दी ही उम्मीदवार तय होगा।”

पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हैं, बस चाहते हैं कि सरकार का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की भलाई सबसे अहम है।