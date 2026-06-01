नाकारा-निकम्मी सरकार से जनता को नुकसान; गहलोत ने राजस्थान सरकार को बताया काम में फिसड्डी

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि प्रदेश में पांच साल तक नाकारा और निकम्मी सरकार बनी रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि प्रदेश में पांच साल तक नाकारा और निकम्मी सरकार बनी रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं तक हर क्षेत्र में हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

डबल इंजन सरकार के दावों पर उठाए सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अजमेर दौरे के दौरान रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन सरकार से बेहतर शासन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ घटनाएं सामने आ रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता प्रभावित हुई है और आम लोगों की समस्याओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही।

मुख्यमंत्री को जनता का फीडबैक लेने की सलाह गहलोत ने कहा कि वह लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अगले पांच साल तक यही सरकार प्रदेश चलाएगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करती है तो जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से गांव-गांव में अपनी एजेंसियां भेजकर जनता का फीडबैक लेने की सलाह दी।

भ्रष्टाचार और विकास कार्यों पर सरकार को घेरा पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि वह यह दावा नहीं करते कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त था, लेकिन वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों की हालत खराब है, ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

ठेकेदारों और विभागों में भुगतान संकट का आरोप गहलोत ने कहा कि छोटे ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और विभिन्न विभागों में भुगतान रुका हुआ है। उनके अनुसार विकास कार्यों की गति थम गई है और सरकारी मशीनरी वित्तीय दबाव में काम कर रही है।

पेंशन और पेयजल व्यवस्था पर जताई चिंता पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि बुजुर्गों और विधवाओं को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं पेयजल संकट को लेकर भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में लोग टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही।

‘भजनलाल शर्मा पांच साल मुख्यमंत्री बने रहें’ गहलोत ने कहा कि वह चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा पूरे पांच साल मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि जनता सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि शासन व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी तो जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा।

निकाय और पंचायत चुनाव टालने का लगाया आरोप निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भी गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहानेबाजी कर चुनाव टाल रही है और ओबीसी आयोग का नाम लेकर संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता में सरकार के खिलाफ व्यापक नाराजगी है।

अन्नपूर्णा योजना बंद करने पर जताई नाराजगी अपनी सरकार की अन्नपूर्णा योजना का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो योजनाओं का नाम या स्वरूप बदल सकती थी, लेकिन जनता को मिलने वाले लाभ को बंद नहीं करना चाहिए था।

‘केंद्र और राज्य सरकार नारे लगाने में आगे’ केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि दोनों सरकारें नारे गढ़ने और प्रचार करने में आगे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार और वास्तविक कामकाज के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

युवाओं से AI अपनाने और राजनीति में आने की अपील गहलोत ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्ञान और तकनीक भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं।