जयपुर के नाहरगढ़ सफारी में सैलानियों से भरी बस में आग, शेरों की घेरा-बंदी में फंसे 15 सैलानी

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रविवार दोपहर एक ऐसी घटना हुई, जिसने कुछ मिनटों के लिए 15 पर्यटकों की सांसें थमा दीं। लॉयन सफारी के दौरान जंगल के बीचों-बीच पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। बस उस समय पार्क के सबसे संवेदनशील हिस्से में थी

Dec 08, 2025 02:37 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रविवार दोपहर एक ऐसी घटना हुई, जिसने कुछ मिनटों के लिए 15 पर्यटकों की सांसें थमा दीं। लॉयन सफारी के दौरान जंगल के बीचों-बीच पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। बस उस समय पार्क के सबसे संवेदनशील हिस्से में थी, जहां आसपास शेर खुले वातावरण में घूम रहे थे। बस में धुआं उठते ही अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में डर चीख-पुकार में बदल गया। लेकिन ड्राइवर और स्टाफ की समझदारी ने एक बड़ा हादसा होने से रोक दिया।

घटना रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है। सफारी बस 15 सैलानियों को लेकर जंगल के भीतर पहुंची ही थी कि अचानक इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्की सी गंध और फिर तेज धुआं पूरे केबिन में भरने लगा। धुआं देखते ही सैलानी दहशत में आ गए और बस में हंगामा मच गया। कई पर्यटक तुरंत नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि ठीक उसी समय लॉयन ‘शक्ति’ पास ही झाड़ियों के बीच घूम रहा था। बस का दरवाजा खोलना भी जान जोखिम में डालने जैसा था। धुआं बढ़ने के साथ बस में बैठे लोग घुटन और डर से चिल्लाने लगे। क्षण-भर के लिए लगा कि किसी भी पल बस आग की लपटों में बदल सकती है।

ड्राइवर ने तुरंत वायरलेस से कंट्रोल रूम को सूचना दी और वन विभाग की टीम तेजी से मौके पर पहुंची। टीम ने पहले बस के अंदर फंसे सैलानियों को शांत कराया और फिर दूसरी रेस्क्यू बस को अंदर भेजा गया। पूरी सावधानी के साथ एक-एक कर सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया और सुरक्षित मुख्य द्वार तक पहुंचाया गया। जैसे ही लोग बाहर पहुंचे, बस में धुआं आग में बदल गया और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। पार्क की दमकल टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर आमेर से फायर ब्रिगेड मंगाई गई। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना में किसी भी सैलानी या वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस हादसे ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सफारी में अभी भी पुरानी बसें चल रही हैं, जबकि पार्क में फायर फाइटिंग सिस्टम का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इससे पहले भी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में टाइगर सफारी की एक बस का टायर कीचड़ में फंस गया था और सैलानी कई मिनटों तक जंगल में ही टाइगर ‘गुलाब’ के नजदीक फंसे रहे थे। इस घटना पर भी लोगों ने कड़ा विरोध जताया था।

लगातार दो घटनाओं ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की सुरक्षा पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पर्यटक सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन हादसों ने विभाग की लापरवाही को खुलकर सामने ला दिया है। पार्क प्रशासन का कहना है कि बस को जांच के लिए बाहर निकाल लिया गया है और पूरी घटना की समीक्षा की जा रही है। विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में सफारी वाहनों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जाएगा।

