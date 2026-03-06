नागौर में अवैध बारूद के अड्डे पर चला बुलडोजर, बारूद किंग सुलेमान खान का 45 बीघा ठिकाना ढहाया

राजस्थान के नागौर जिले में अवैध विस्फोटक के बड़े नेटवर्क पर प्रशासन ने बड़ा प्रहार करते हुए कथित ‘बारूद किंग’ सुलेमान खान के ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया। थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।

राजस्थान के नागौर जिले में अवैध विस्फोटक के बड़े नेटवर्क पर प्रशासन ने बड़ा प्रहार करते हुए कथित ‘बारूद किंग’ सुलेमान खान के ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया। थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सुलेमान खान ने गांव की सरहद में करीब 45 बीघा जमीन पर फार्महाउस जैसा बड़ा निर्माण कर रखा था, लेकिन जांच में सामने आया कि यह जगह कथित तौर पर अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और सप्लाई का अड्डा बन चुकी थी।

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने एक-एक कर दीवारों और पक्के निर्माण को ढहाना शुरू किया। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

25 जनवरी की रेड में मिला था बारूद का जखीरा दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत 25 जनवरी को नागौर पुलिस की छापेमारी से हुई थी। पुलिस ने हरसौर गांव स्थित इस फार्महाउस जैसे परिसर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान यहां से करीब 10 टन अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई थीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के बाहर बने इस परिसर में अक्सर संदिग्ध गतिविधियां होती थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां इतना बड़ा बारूद का जखीरा छिपा हुआ है।

‘बारूद किंग’ के नाम से जाना जाता था आरोपी पुलिस जांच में सामने आया कि सुलेमान खान के खिलाफ पहले से ही विस्फोटक अधिनियम के तहत चार मामले दर्ज हैं। आरोप है कि वह लंबे समय से अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री का कारोबार कर रहा था। इसी वजह से इलाके में लोग उसे ‘बारूद किंग’ के नाम से भी जानने लगे थे।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के जरिए विस्फोटक सामग्री की सप्लाई किन-किन इलाकों तक की जा रही थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे।

सरकारी जमीन पर किया था अवैध कब्जा प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सरकारी और अन्य भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर लिए थे। जांच के बाद इन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने कानून सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए इन निर्माणों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त संदेश देना भी है।

मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल कार्रवाई के दौरान पुलिस, प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई।

SIT और केंद्रीय एजेंसियां कर रही जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि विशेष जांच टीम (SIT) और केंद्रीय एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था।

प्रशासन का संदेश—अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं डेगाना के तहसीलदार नर्सिंग टाक और डीवाईएसपी जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि आरोपी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।