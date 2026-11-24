नागौर में एयरगन के छर्रे लगने से महिला सरपंच की मौत, घर में साफ कर रही थीं बंदूक
गोटन थाना प्रभारी सुमन चौधरी के अनुसार, शैलू राजपुरोहित अपने घर पर एयरगन की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक फायर हो गया और छर्रे उनके सीने में लग गए।
नागौर में एक नवनिर्वाचित महिला सरपंच की एयरगन के छर्रे लगने से मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टुंकलिया में हुई। मृतका शैलू राजपुरोहित (56) अपने घर पर एयरगन साफ कर रही थीं। इसी दौरान अचानक ट्रिगर दबने से एयरगन चल गई और उसके छर्रे उनके सीने में जा लगे। गंभीर हालत में परिजन उन्हें इलाज के लिए जोधपुर लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि शैलू राजपुरोहित के पड़ोस में शादी समारोह चल रहा था। वहां विवाह की तैयारियों और खुशियों का माहौल था, लेकिन सरपंच की मौत की खबर पहुंचते ही खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद पुलिस ने शव को गोटन अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है।
एयरगन साफ करते समय अचानक चला फायर
गोटन थाना प्रभारी सुमन चौधरी के अनुसार, शैलू राजपुरोहित अपने घर पर एयरगन की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक फायर हो गया और छर्रे उनके सीने में लग गए। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शव को गोटन अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। घटना के संबंध में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि एयरगन किस परिस्थिति में चली और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था।
155 वोटों से जीतकर बनी थीं सरपंच
शैलू राजपुरोहित हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में टुंकलिया ग्राम पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुई थीं। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुमन को 155 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। चुनाव में सुमन को 1073 वोट मिले थे।
चुनाव जीतने के बाद शैलू राजपुरोहित गांव की नई सरपंच बनी थीं। उनकी अचानक मौत से गांव में शोक का माहौल है। उनके परिवार में दो बेटे हैं। इनमें से एक मेडिकल लाइन से जुड़ा है, जबकि दूसरा मावे का कारोबार करता है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने जताई हत्या की आशंका
इस घटना को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए घटना को लेकर अलग आशंका जाहिर की।
बेनीवाल ने कहा कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान शैलूकंवर को गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगा।
सांसद के इस बयान के बाद घटना को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस की शुरुआती जानकारी में एयरगन साफ करते समय अचानक फायर होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सांसद ने स्थानीय लोगों के हवाले से विवाद और हत्या की आशंका जताई है।
ऐसे में अब पुलिस जांच से ही साफ हो सकेगा कि महिला सरपंच की मौत महज हादसा थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी। फिलहाल गांव में शोक का माहौल है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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