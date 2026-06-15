नागौर से पुष्कर जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल
पुलिस के अनुसार परिवार के सभी सदस्य सोमवती अमावस्या के अवसर पर पुष्कर में स्नान और पूजा-अर्चना करने के लिए घर से निकले थे। धार्मिक यात्रा के दौरान हुए इस हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
राजस्थान के नागौर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी क्रॉसिंग के पास हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी एक वैन की सामने से आ रही निजी बस से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस के अनुसार, वैन में सवार सभी आठ लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और सोमवती अमावस्या के अवसर पर पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में जसनगर के निकट लूणी नदी क्रॉसिंग के पास वैन चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से आ रही एक निजी बस से वैन की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई।
ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वैन चालक ने सड़क पर आगे चल रहे वाहन को पार करने की कोशिश की थी। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही निजी बस से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन सड़क पर पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
स्थानीय लोगों ने बचाई घायलों की जान
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी पांच घायलों का इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मृतकों में दंपती और मासूम बच्ची शामिल
पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जितेंद्र (40 वर्ष), शीला (35 वर्ष) और मन्नू (7 वर्ष) के रूप में हुई है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। परिवार धार्मिक यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया।
मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
सोमवती अमावस्या पर जा रहे थे पुष्कर
पुलिस के अनुसार परिवार के सभी सदस्य सोमवती अमावस्या के अवसर पर पुष्कर में स्नान और पूजा-अर्चना करने के लिए घर से निकले थे। धार्मिक यात्रा के दौरान हुए इस हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए।
पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर ओवरटेकिंग के दौरान लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है।
पुलिस ने वाहन चालकों से सड़क पर सावधानी बरतने और ओवरटेकिंग करते समय यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। नागौर जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। परिवार के तीन सदस्यों की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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