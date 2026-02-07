नागौर में ज्वैलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ गया कबूतर,गले में डालकर बैठा रहा
राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यहां एक कबूतर ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया और कुछ ही देर बाद उसे अपने गले में डालकर बैठा नजर आया।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी के साथ-साथ जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।
जहां एक ओर देशभर में सोने-चांदी के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं नागौर से सामने आए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ‘सोने की चेन पहने कबूतर’ की इस अनोखी तस्वीर ने न सिर्फ सर्राफा कारोबारियों बल्कि आम लोगों को भी चौंका दिया है।
डेगाना कस्बे का बताया जा रहा वीडियो
जानकारी के अनुसार यह वायरल वीडियो नागौर जिले के डेगाना कस्बे का है। डेगाना के सर्राफा बाजार में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर रोज की तरह सोने के आभूषण तैयार किए जा रहे थे। दुकान के काउंटर पर कारीगर सोने की चेन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ दुकान के अंदर आ गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही कबूतर ने काउंटर पर रखी तैयार हो रही सोने की चेन को अपनी चोंच में दबा लिया और तेजी से उड़ गया। कुछ ही पलों में वह दुकान के बाहर जाकर पास की जगह पर बैठ गया। इसके बाद जो नजारा सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया।
गले में डाल ली सोने की चेन
दुकान के बाहर बैठे कबूतर ने चोंच में पकड़ी सोने की चेन को अपने गले में डाल लिया और वहीं आराम से बैठ गया। यह दृश्य देखकर दुकान संचालक, कर्मचारी और आसपास मौजूद अन्य व्यापारी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। सोने जैसी कीमती वस्तु को इस तरह उड़ते और फिर कबूतर के गले में झूलते देख वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दुकानदारों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। सभी की नजरें कबूतर पर टिक गईं। किसी को डर था कि अगर कबूतर उड़ गया तो कीमती सोने की चेन हमेशा के लिए गायब हो सकती है।
मशक्कत के बाद मिली राहत
इसके बाद दुकानदारों और आसपास के व्यापारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए कबूतर पर नजर बनाए रखी और उसे डराए बिना चेन वापस लेने की कोशिश शुरू की। काफी देर की मशक्कत के बाद कबूतर ने आखिरकार सोने की चेन वहीं नीचे गिरा दी और उड़ गया। चेन के सुरक्षित नीचे गिरते ही व्यापारियों ने राहत की सांस ली।
ज्वेलरी शॉप संचालक के अनुसार, गनीमत रही कि कबूतर ज्यादा दूर नहीं गया और चेन सुरक्षित वापस मिल गई। यदि कबूतर उड़ जाता तो नुकसान हो सकता था।
सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स
इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं और यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, “लगता है कबूतर को भी सोने की कीमत समझ आ गई है।” वहीं दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा, “कोई पुराना हिसाब-किताब बाकी होगा।”
कुछ यूजर्स ने तो मजाकिया अंदाज में यहां तक लिख दिया कि “ये कबूतर मुझे चाहिए।”
एक अन्य यूजर ने लिखा, “भाई ये मॉडर्न कबूतर है, चिट्ठी नहीं अब सोने की चेन लेकर जाता है।”
किसी ने इसे पारिवारिक तंज से जोड़ते हुए कहा, “शायद पत्नी ने एनिवर्सरी पर गोल्ड चेन की डिमांड कर दी होगी।”
वहीं एक यूजर ने वेलेंटाइन डे का जिक्र करते हुए लिखा, “वैलेंटाइन डे से पहले कबूतर अपनी GF के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा है।”
चर्चा का विषय बना मामला
कुल मिलाकर नागौर के डेगाना से सामने आया यह अनोखा मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ता कबूतर शायद ही किसी ने पहले देखा हो। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खासा मनोरंजन का कारण बन गया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
