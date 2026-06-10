नागौर-बीकानेर हाईवे होगा फोरलेन, बदल जाएगी पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर

नागौर और बीकानेर को जोड़ने वाला एनएच-62 पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन माना जाता है। इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण लोगों को जाम

पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) को फोरलेन बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1359.33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हाईवे अब न केवल सफर को तेज और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकने का काम करेगा।

इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसे बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) टोल मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।

पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा विकास का नया हाईवे नागौर और बीकानेर को जोड़ने वाला एनएच-62 पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन माना जाता है। इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण लोगों को जाम, धीमी रफ्तार और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फोरलेन बनने के बाद इन परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से यात्रा का समय कम होगा और माल परिवहन की गति बढ़ेगी। इससे व्यापार और उद्योग जगत को सीधा फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री बोले- डबल इंजन सरकार का दिख रहा असर परियोजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन और मजबूत नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिलेगी।

सिर्फ सड़क नहीं, रोजगार का भी बड़ा रास्ता यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके जरिए हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों को काम मिलेगा, वहीं परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में नए निवेश आने का रास्ता भी खुलेगा।

सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। इससे आसपास के जिलों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है।

पर्यटन को भी मिलेगा बूस्टर डोज बीकानेर और नागौर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए देशभर में पहचान रखते हैं। बेहतर सड़क संपर्क होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन आधारित कारोबार को भी फायदा मिलेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार फोरलेन हाईवे बनने के बाद पर्यटक कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।

दुर्घटनाओं पर भी लगेगी लगाम एनएच-62 पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण सड़क हादसे भी चिंता का विषय रहे हैं। फोरलेन सड़क बनने से ओवरटेकिंग और यातायात प्रबंधन आसान होगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। साथ ही आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी पहले से बेहतर हो सकेगी।

बदल जाएगी पूरे क्षेत्र की तस्वीर राज्य सरकार का मानना है कि नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना पश्चिमी राजस्थान के विकास का नया अध्याय लिखेगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा, कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा।