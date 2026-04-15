नागौर में 4 किसान भाइयों ने भरा 1.5 करोड़ का मायरा
राजस्थान के नागौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारंपरिक ‘मायरा’ रस्म को फिर चर्चा में ला दिया है। यहां चार किसान भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के बच्चों की शादी में करीब 1.5 करोड़ रुपए का मायरा भरकर रिश्तों की मिसाल पेश की।
राजस्थान के नागौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारंपरिक ‘मायरा’ रस्म को फिर चर्चा में ला दिया है। यहां चार किसान भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के बच्चों की शादी में करीब 1.5 करोड़ रुपए का मायरा भरकर रिश्तों की मिसाल पेश की। इस मायरे में नकद राशि, सोना-चांदी के आभूषण और खेती की जमीन तक शामिल है, जो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इकलौती बहन के लिए भाइयों का बड़ा तोहफा
जानकारी के मुताबिक, रामी देवी पुत्री सुरजाराम सियाग के चार बच्चों की शादी के अवसर पर उनके चारों भाइयों गंगाराम, शिवलाल, खीयाराम और श्रवणराम ने मिलकर यह मायरा भरा। चारों भाई पेशे से किसान हैं और उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह बड़ा मायरा देकर बहन के प्रति अपना स्नेह और जिम्मेदारी निभाई।
मायरे में क्या-क्या दिया, जानिए पूरा ब्यौरा
इस मायरे में भाइयों ने 25 बीघा खेती की जमीन बहन के परिवार को दी। इसके अलावा 21 लाख 51 हजार रुपए नकद थाल में सिर पर रखकर लाए गए। साथ ही करीब 15 लाख रुपए की सोने-चांदी की ज्वेलरी और 51 हजार रुपए टीके के रूप में दिए गए। इस तरह कुल मायरे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।
सिर पर थाल रखकर पहुंचे 21 लाख, वीडियो हुआ वायरल
यह मायरा 13 अप्रैल को भरा गया था, लेकिन इसके वीडियो अब सामने आए हैं। खास बात यह रही कि 21 लाख 51 हजार रुपए नकद थाल में रखकर सिर पर उठाकर लाए गए, जो पारंपरिक अंदाज को दर्शाता है। यह मायरा जायल क्षेत्र के श्यामपुरा गांव से छिला गांव तक पहुंचाया गया। वीडियो सामने आने के बाद यह घटना तेजी से चर्चा में है।
चार भाई-बहनों की एक साथ हुई शादी, अनोखा संयोग
गंगाराम ने बताया कि उनके दो भांजों और दो भांजियों की शादी एक ही दिन, 13 अप्रैल को हुई। दिलचस्प बात यह है कि जिन परिवारों में ये शादियां हुईं, वहां भी चारों दूल्हा-दुल्हन आपस में भाई-बहन हैं। दो भांजियों की बारात साधुना गांव से आई, जबकि दोनों भांजों की बारात उसी घर में गई, जिससे यह आयोजन और भी खास बन गया।
‘पहला और आखिरी मायरा’, इसलिए दिल खोलकर निभाई रस्म
भाई गंगाराम ने बताया कि रामी देवी उनकी इकलौती बहन हैं और यह उनका पहला और आखिरी मायरा था। ऐसे में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और परंपरा के साथ-साथ बहन को मजबूत सहारा देने के उद्देश्य से यह मायरा भरा। उनका कहना है कि यह सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने का एक तरीका है।
इलाके में चर्चा का विषय बना मायरा
इतनी बड़ी रकम और जमीन के साथ भरे गए इस मायरे ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज के समय में इस तरह परंपरा निभाना और बहन के प्रति इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कम ही देखने को मिलता है। यह मायरा अब सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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