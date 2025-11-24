राजस्थान: सीकर में भाजपा नेता ने की छोटे भाई की हत्या; घरेलू विवाद बना हत्याकांड

संक्षेप: राजस्थान के सीकर जिले के तारापुरा गांव में रविवार दोपहर हुए खौफ़नाक घटनाक्रम ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। एक साधारण सा पारिवारिक विवाद देखते‑देखते इतना उग्र हो गया कि भाई ने ही अपने छोटे भाई का गला रेतकर उसकी जान ले ली।

राजस्थान के सीकर जिले के तारापुरा गांव में रविवार दोपहर हुए खौफ़नाक घटनाक्रम ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। एक साधारण सा पारिवारिक विवाद देखते‑देखते इतना उग्र हो गया कि भाई ने ही अपने छोटे भाई का गला रेतकर उसकी जान ले ली। आरोपी मुकेश कुमार न सिर्फ गांव में जाना‑पहचाना चेहरा है, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवार वालों के मुताबिक, 25 वर्षीय श्रवण को कुछ समय से नशे की आदत लग गई थी, जिसके कारण घर में अक्सर तनाव रहता था। रविवार को भी इसी बात को लेकर पहले बहस हुई, फिर झगड़ा बढ़ा और अचानक स्थिति इतनी बिगड़ी कि मुकेश ने घर में रखा धारदार हथियार उठा लिया।

कुछ ही पलों में तीन गहरे वारों के बाद नज़ारा ऐसा था कि परिवार के सदस्य भी घबरा गए। श्रवण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसी वक्त घर में फैली चीख‑पुकार पूरे पड़ोस तक पहुंची और गांव में अफरा‑तफरी मच गई।

घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार के सबसे बड़े भाई सुरेंद्र ने घबराए स्वर में पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही दादिया थाने की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी मुकेश को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है।

मामला तेजी से सुर्खियों में आया क्योंकि आरोपी मुकेश भाजपा के सहकारिता आंदोलन सदस्यता अभियान की राज्य स्तरीय समिति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वह प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है।

हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि राजनीतिक जुड़ाव से जांच पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

तारापुरा गांव में रविवार शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। जो भी सुन रहा था, बस एक ही सवाल दोहरा रहा था—‘कैसे भाई ने भाई की जान ले ली?’ स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार में पहले भी झगड़े हुए थे, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा।

कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हाल के महीनों में श्रवण की नशे की आदत बढ़ गई थी और घर में तनाव लगातार बना रहता था।

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने बताया, “आरोपी को गिरफ्तार करके राउंड‑अप कर लिया गया है। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड लेकर आगे पूछताछ की जाएगी।”

पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। मामले को ‘प्राथमिकता’ पर लेकर जांच की जा रही है।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि नशे की लत, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह किस हद तक खतरनाक रूप ले सकते हैं। एक ओर परिवार का सबसे छोटा बेटा अपनी जान गंवा बैठा, तो दूसरी ओर बड़ा भाई पुलिस गिरफ्त में है।