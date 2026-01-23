Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरmurder accused changed wedding venue alwar jaipur rajasthan news
हत्यारों ने आखिरी वक्त पर बदली शादी की जगह, पहले अलवर में तय थी शादी, कार्ड छप चुके थे; जयपुर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

हत्यारों ने आखिरी वक्त पर बदली शादी की जगह, पहले अलवर में तय थी शादी, कार्ड छप चुके थे; जयपुर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

संक्षेप:

राजस्थान के दो सबसे चर्चित और सनसनीखेज हत्याकांडों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक आज शादी करने जा रहे हैं। शादी को लेकर आखिरी वक्त पर बड़ा बदलाव सामने आया है। 

Jan 23, 2026 06:55 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के दो सबसे चर्चित और सनसनीखेज हत्याकांडों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक आज शादी करने जा रहे हैं। शादी को लेकर आखिरी वक्त पर बड़ा बदलाव सामने आया है। पहले यह विवाह अलवर जिले के बड़ौदामेव में होना था, जिसके कार्ड भी सामने आ चुके थे, लेकिन अब दोनों ने शादी की जगह बदलकर जयपुर के सांगानेर इलाके को चुना है। दोनों फिलहाल जयपुर की ओपन जेल में सजा काट रहे हैं और पैरोल पर बाहर आए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हनुमान प्रसाद पैरोल पर शादी के लिए बाहर आया है। बड़ौदामेव थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि हनुमान प्रसाद को केवल शादी के उद्देश्य से पैरोल मिली है, इसके अलावा कोई विशेष निर्देश नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हनुमान का परिवार फिलहाल गांव में मौजूद नहीं है।

घर सजा, लेकिन परिवार नदारद

हनुमान प्रसाद अलवर के बड़ौदामेव का रहने वाला है। उसके घर पर लाइटिंग और सजावट की गई थी, जिससे साफ था कि यहीं शादी की तैयारियां चल रही थीं। हालांकि शुक्रवार को घर पूरी तरह सूना नजर आया। घर में केवल दो-तीन महिलाएं मौजूद थीं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार सुबह ही पूरा परिवार गांव छोड़कर कहीं चला गया। पड़ोसियों को भी यह जानकारी नहीं है कि परिवार कहां गया है और शादी की जगह अचानक क्यों बदली गई।

जेल में हुआ प्यार, पैरोल पर शादी

प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों जयपुर की ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। यहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता शादी के फैसले तक पहुंच गया। दोनों को कानून के तहत निर्धारित शर्तों पर पैरोल दी गई है, जिसके दौरान वे विवाह कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद समाज में तीखी बहस भी शुरू हो गई है कि इतने जघन्य अपराधों में दोषी लोगों को शादी जैसी छूट मिलनी चाहिए या नहीं।

प्रिया सेठ: हनी ट्रैप से मर्डर तक

पाली जिले के फालना की रहने वाली प्रिया सेठ पढ़ाई में तेज थी। उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर और मां टीचर थीं। साल 2011 में उसे आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेजा गया। जयपुर आने के बाद उसकी दोस्ती मुंबई में मॉडलिंग करने वाले दीक्षांत कामरा से हुई और दोनों लिव-इन में रहने लगे।

पुलिस जांच में सामने आया कि दीक्षांत पर भारी कर्ज था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए प्रिया ने हनी ट्रैप का सहारा लिया। उसने डेटिंग ऐप के जरिए झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा को प्रेम जाल में फंसाया। 2 मई 2018 को प्रिया ने दुष्यंत को मिलने बुलाया और बजाज नगर स्थित फ्लैट पर ले गई, जहां पहले से दीक्षांत कामरा और उसका दोस्त लक्ष्य वालिया मौजूद थे।

तीनों ने दुष्यंत को बंधक बनाकर उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। डर के चलते पिता ने 3 लाख रुपये जमा भी कराए, लेकिन पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने दुष्यंत की गला घोंटकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए और शव को सूटकेस में भरकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया। मामले में 24 नवंबर 2023 को जयपुर की अदालत ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हनुमान प्रसाद: एक रात में पांच हत्याएं

हनुमान प्रसाद का मामला अलवर जिले के सबसे वीभत्स हत्याकांडों में शामिल है। 2 अक्टूबर 2017 की रात ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद ने मिलकर संतोष के पति बनवारी लाल और चार बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि पहले नशीली गोलियां देकर परिवार को बेहोश किया गया, फिर जानवर काटने वाले छुरे से गला काटकर हत्या की गई।

अदालत ने इस मामले में संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आज उसी हनुमान प्रसाद की शादी को लेकर फिर से यह मामला चर्चा में है।

इस शादी को लेकर पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों में गुस्सा है। संतोष शर्मा की बहन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को शादी जैसी छूट देना गलत है। उनका कहना है कि जिन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
love crime Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।