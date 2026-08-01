मुझे ऐरे-गैरे नत्थू-खैरों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए; डोटासरा के बयान से राजस्थान कांग्रेस में बढ़ी तल्खी

डोटासरा के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिना किसी का नाम लिए लिखा “ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे कुछ बन जाते हैं, तो पागल हो जाते हैं।”

डोटासरा के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिना किसी का नाम लिए लिखा ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे कुछ बन जाते हैं, तो पागल हो जाते हैं।

राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ‘ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे’ वाले बयान के बाद अब उन्हीं की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने बिना नाम लिए ऐसा पलटवार किया है, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दोनों नेताओं के बयानों को कांग्रेस के दो खेमों के बीच बढ़ती तल्खी के तौर पर देखा जा रहा है।

डोटासरा बोले- राहुल गांधी का भरोसा काफी, किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं जयपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी ने उनसे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा है कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी “ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे” से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।

डोटासरा ने कहा कि जब उनका सर्वोच्च नेतृत्व उनके काम से संतुष्ट है तो किसी दूसरे की राय उनके लिए मायने नहीं रखती। उनका यह बयान तुरंत राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

24 घंटे भी नहीं बीते, अपने ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया पलटवार डोटासरा के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिना किसी का नाम लिए लिखा

“ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे कुछ बन जाते हैं, तो पागल हो जाते हैं।” हालांकि चौधरी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सीधे-सीधे डोटासरा के बयान का जवाब माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की चर्चा फिर तेज हो गई है।

गहलोत समर्थक माने जाते हैं संदीप चौधरी संदीप चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी भरोसेमंद माना जाता है। गहलोत सरकार के दौरान उन्हें बंजर भूमि विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था और राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था।

ऐसे में उनका यह बयान केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही राजनीतिक खींचतान का संकेत माना जा रहा है।

शुरुआत गहलोत पर डोटासरा के तंज से हुई थी दरअसल, विवाद की शुरुआत गुरुवार को उस समय हुई, जब पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में बांसवाड़ा के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पहुंचे और उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए।

इसके बाद जब यही कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो डोटासरा ने बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग करने वालों को वह मुबारक हो, लेकिन व्यक्तिवाद ने कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान किया है।

उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि पार्टी की सरकार एक बार आती है और फिर चली जाती है। कहीं न कहीं पार्टी से भी कुछ गलतियां हुई होंगी।

गहलोत ने किया विवाद से इनकार डोटासरा के बयान के बाद जब अशोक गहलोत से दोनों नेताओं के रिश्तों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की अनबन से साफ इनकार कर दिया।

गहलोत ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी के भीतर किसी तरह का विवाद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन और नेतृत्व मिलकर काम कर रहे हैं।

हालांकि गहलोत के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही संदीप चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने से राजनीतिक चर्चाओं को और हवा मिल गई।

एक ही भाषा में जवाब, बढ़े सियासी मायने राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस अंदाज में डोटासरा ने “ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी शैली में संदीप चौधरी का जवाब आना महज संयोग नहीं माना जा सकता।

कांग्रेस के भीतर लंबे समय से संगठन और गहलोत समर्थक खेमे के बीच खींचतान की चर्चा होती रही है। ऐसे में इस बयानबाजी को उसी सियासी संघर्ष की नई कड़ी माना जा रहा है।

राजस्थान कांग्रेस में फिर बढ़ी हलचल लोकसभा चुनाव और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को बार-बार सामने ला रही है।