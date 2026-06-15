MP में मोबाइल ब्लास्ट की अफवाह से मची भगदड़; बीकानेर के 4 यात्रियों की कटकर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अफवाह फैलते ही कई यात्री बिना स्थिति की पुष्टि किए जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे। कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। इसी दौरान गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से वहां से गुजर रही थी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक रेल हादसे में बीकानेर की एक महिला समेत चार यात्रियों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में मोबाइल ब्लास्ट और आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घबराहट में कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रैक पर पहुंच गए, जहां दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

चेन पुलिंग के कारण बीच रास्ते में रुकी ट्रेन रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह हादसा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के तहत हेतमपुर और धौलपुर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार शाम करीब 4:15 बजे अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के कारण बीच सेक्शन में रुक गई थी। इसी दौरान ट्रेन के एक कोच में मोबाइल ब्लास्ट होने और आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया।

घबराहट में ट्रैक पर पहुंचे यात्री प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अफवाह फैलते ही कई यात्री बिना स्थिति की पुष्टि किए जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे। कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। इसी दौरान गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से वहां से गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद चार यात्री उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बीकानेर की बिरमा देवी समेत चार की मौत हादसे में बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र के गेसोरा गांव निवासी बिरमा देवी (60) पत्नी गिरधारी गिरी गोस्वामी की जान चली गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी शकुंतला सिंह (60) पत्नी भूरी सिंह, आफरीन (35) पत्नी नदीम खान और उनका चार वर्षीय पुत्र असद भी हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में शामिल आफरीन और असद मां-बेटे थे।

बागेश्वर धाम से लौट रहा था परिवार मृतका बिरमा देवी के रिश्तेदार हंसराज ने बताया कि वे सभी बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। उनके साथ बिरमा देवी और पड़ोसी गांव का एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। इसी दौरान अफवाह के बाद मची भगदड़ में बिरमा देवी ट्रेन से उतर गईं और हादसे का शिकार हो गईं।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई दहशत की कहानी ट्रेन में मौजूद यात्री पूजा ने बताया कि मोबाइल फटने की सूचना फैलते ही कोच में हड़कंप मच गया। चेन पुलिंग के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्री घबराकर नीचे उतरने लगे। कई लोग ट्रैक की ओर भाग गए, जिसके बाद यह दुखद हादसा हो गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने अब तक मोबाइल ब्लास्ट या आग लगने की किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है।

सूचना मिलते ही पहुंची राहत-बचाव टीम घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई।

चरवाहे की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि पुलिस को एक ग्रामीण चरवाहे से ट्रेन के रुकने और किसी घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि हादसा धौलपुर और मुरैना सीमा क्षेत्र में हुआ है तथा मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।