सावधान! खेती के दौरान ये गलती पड़ रही भारी, राजस्थान में बीते दो साल में 535 किसानों की मौत
खेती करते वक्त विशेष सावधानी भी बरतनी होती है। सावधानी न बरतने के चलते बीते दो साल में राजस्थान के 535 किसानों ने अपनी जां गंवा दी। किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान तय मानदंडों का पालन नहीं किया।
किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल फसलों को बचाने के लिए करते हैं मगर राजस्थान में बीते दो साल में इस जहरीले पदार्थ के वजह से 535 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कृषि विभाग की ओर से विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री की किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मृत किसानों के परिवारों को 5.10 करोड़ रुपये की मदद दी गई।
कांग्रेस विधायक आमीन कागजी के प्रश्न पर लिखित जवाब में विभाग ने जानकारी दी कि कीटनाशक के छिड़काव के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी और अंधाधुंध छिड़काव के चलते किसान और मजदूर बीमार पड़ सकते हैं और यहां तक की उनकी मौत भी हो सकती है।
कहां कितने किसानों की मौत?
जिलेवार डेटा पर नजर डालें तो बीते दो साल में कीटनाशक के छिड़काव के दौरान बीकानेर में सबसे ज्यादा 57 किसानों की मौत हुई, इसके बाद चुरू (56), हनुमानगढ़ (42), झालावाड़ (42), जोधपुर (38) और श्रीगंगानगर और ब्यावर में 31 लोगों की मौत हुई है। वहीं सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और सालूमर में बीते दो साल के दौरान कीटनाशक छिड़काव के दौरान कोई मौत दर्ज नहीं कई गई है।कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, जालोर और उदयपुर में एक मौत जबकि करौली में दो किसानों की मौत हुई है। वहीं खैरथल-तिजारा, दौसा और जयपुर में तीन-तीन मौतें हुईं। वहीं भरतपुर और राजसमंद में चार मौतें दर्ज की गई हैं।
मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था फिर भी…
प्रश्न के जवाब में यह भी बताया गया कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत ऐसे मामलों में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था मगर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत मदद दी गई है। विधानसभा को यह भी बताया गया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के दौरान कीटनाशकों की जांच की गई जिसमें से 189 सैंपल क्वालिटी के तय मानदंडों के मुताबिक नहीं पाए गए। विभाग के मुताबिक कुल इस दौरान 5,521 कीटनाशक सैंपल की जांच की गई जिनमें से 5,332 सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे उतरे जबकि 189 सैंपल घटिया क्वालिटी के थे।
क्या कार्रवाई की गई?
कीटनाशक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए 282 कारण बताओं नोटिस, 14 मामलों में सीज एक्शन, 14 लाइसेंस का सस्पेंशन और 22 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। सदन को सूचित किया गया कि कम क्वालिटी वाले 189 कीटनाशक सैंपल में से अंत में 114 सैंपल घटिया क्वालिटी के पाए।
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