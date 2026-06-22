NEET एग्जाम रूम में मोबाइल, आखिरी 15 मिनट में पकड़ी गई छात्रा; चेकिंग के दौरान ऐसे दिया चकमा
छात्रा का मोबाइल परीक्षा खत्म होने से महज 15 मिनट पहले पकड़ा गया। एंट्री के वक्त मेटल डिडेक्टर ने दो बार अलर्ट भी किया था मगर छात्रा सुरक्षाकर्मियों को चकमा देने में कामयाब रही। छात्रा को न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया है।
नीट री-एग्जाम में जयपुर के एक केंद्र में कथित तौर पर मोबाइल फोन से नकल करते पकड़ी गई 22 वर्षीय छात्रा मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। अदालत ने छात्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि छात्रा की पहचान प्रेम नगर, गुर्जर की थड़ी निवासी हिमांशी तिवाड़ी के रूप में हुई है। उसे रविवार को परीक्षा केंद्र पर पकड़े जाने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कपड़ों के भीतर छिपा हुआ मिला
घटना बिंदायका क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र की है, जहां छात्रा को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाया गया। सुपरवाइजर्स को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और तलाशी लेने पर मोबाइल फोन उसके कपड़ों के भीतर छिपा हुआ मिला।
AI की मदद से जवाब खोजने के लिए
पुलिस पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस (AI) की मदद से सवालों के जवाब खोजने के लिए मोबाइल लेकर आई थी। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। परीक्षा खत्म होने से करीब 15 मिनट पहले छात्रा के पास मिले मोबाइल में नीट के प्रश्नपत्र की तस्वीरें भी मिली हैं। परीक्षा केंद्र के आस-पास जैमर सक्रिय होने के कारण वह तस्वीरें और अन्य जानकारी बाहर नहीं भेज सकी।
मेटल डिटेक्टर ने दो बार अलर्ट दिया था
शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि प्रवेश के समय मेटल डिटेक्टर ने दो बार अलर्ट दिया था, लेकिन छात्रा ने सुरक्षाकर्मियों को गुमराह कर दिया और उसे प्रवेश मिल गया। अधिकारी परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और परीक्षा पर्यवेक्षकों से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा जांच के बावजूद मोबाइल फोन अंदर कैसे ले जाया गया।
पांच साल तक की सजा का प्रावधान
पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। यदि आरोप साबित होता है तो छात्रा को संबंधित प्रावधानों के तहत पांच साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
3 मई वाला नीट एग्जाम रद्द हो गया था
आपको बता दें कि नीट एग्जाम 3 मई को आयोजित किया गया था मगर पेपर लीक होने के वजह से इस रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून को नीट री-एग्जाम करवाने का फैसला लिया गया था। देशभर में हजारों छात्रों ने एग्जाम दिया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया था। छात्र अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
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