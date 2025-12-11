Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
mla bahadur koli heart attack admitted to sms hospital two months earlier son had cardiac arrest
MLA बहादुर कोली को हार्ट अटैक, SMS अस्पताल में भर्ती; दो महीने पहले बेटे को आया था कार्डियक अरेस्ट

संक्षेप:

भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली को बुधवार देर रात अचानक हार्ट अटैक आ गया। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद परिजन और स्टाफ उन्हें तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे।

Dec 11, 2025 01:23 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली को बुधवार देर रात अचानक हार्ट अटैक आ गया। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद परिजन और स्टाफ उन्हें तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें कार्डियक ICU में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

विधायक कोली के आमोली निवासी पीए उदल सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे विधायक को अचानक तेज सीने में दर्द उठा। परिजन और स्टाफ उन्हें कुछ ही मिनटों में आरबीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने ईसीजी सहित प्राथमिक जांच की और तुरंत बेहतर cardiac care के लिए जयपुर रेफर करने का निर्णय लिया। लगभग रात 12 बजे एम्बुलेंस से उन्हें SMS अस्पताल लाया गया, जहां कार्डियोलॉजी टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है लेकिन निगरानी बेहद जरूरी है।

परिवार के लिए यह दूसरा बड़ा cardiac emergency है। करीब दो महीने पहले, 13 अक्टूबर को विधायक बहादुर कोली के बेटे विजेंद्र कोली (42) को भी अचानक हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट आया था। उस दौरान उन्होंने किसी की मदद लिए बिना खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव की और भरतपुर से 180 किलोमीटर दूर जयपुर के एक निजी अस्पताल तक पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें दो दिन के भीतर दो बार मेजर हार्ट अटैक आया। हालांकि समय पर इलाज होने से उनकी जान बच गई थी। अब दोबारा विधायक के हार्ट से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आने से परिवार में तनाव का माहौल है।

जयपुर के SMS हॉस्पिटल में विधायक का इलाज कार्डियोलॉजी विभाग की वरिष्ठ टीम कर रही है। रात में पहुंचते ही उनकी ECG, ब्लड प्रेशर, कार्डियक एंजाइम और अन्य जरूरी टेस्ट किए गए। डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक ICU में भर्ती कर 24 घंटे की continuous मॉनिटरिंग पर रखा है। सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर आगे की उपचार प्रक्रिया उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी या अन्य उन्नत प्रक्रियाएं भी की जा सकती हैं। अस्पताल प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी टीम को अलर्ट रखा है।

विधायक कोली की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही वैर और आसपास के क्षेत्रों में चिंता का माहौल बन गया। देर रात से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का SMS अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है और उनकी हालत नियंत्रित है।

बहादुर सिंह कोली भरतपुर जिले के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनकी तबीयत खराब होने से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

परिवार की ओर से कहा गया है कि सभी लोग अनावश्यक अफवाहें न फैलाएं और विधायक की सेहत को लेकर किसी भी अपडेट पर केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें। परिवार ने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने की अपील की है।

विधायक कोली की हालत स्थिर है और चिकित्सक उन्हें अगले 24 घंटे critical observation में रखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज तय किया जाएगा।

