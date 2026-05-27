मेरी लुगाई बन जा… नहीं तो गोली मार दूंगा; जयपुर में SMS थाने से 100 मीटर दूर महिला से बदसलूकी

राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस जगह मरीज इलाज और परिजन राहत की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं अस्पताल के गेट नंबर-3 पर एक महिला ने पूरी रात डर और दहशत में बिताई।

राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस जगह मरीज इलाज और परिजन राहत की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं अस्पताल के गेट नंबर-3 पर एक महिला ने पूरी रात डर और दहशत में बिताई। आरोप है कि देर रात करीब 2 बजे एक नशे की हालत में युवक ने महिला के साथ अभद्रता की, जबरन बातचीत करने की कोशिश की और विरोध करने पर गोली मारने तक की धमकी दे डाली।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पूरा घटनाक्रम एसएमएस पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूरी पर होता रहा, लेकिन ना पुलिस मौके पर पहुंची और ना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय नजर आई।

“मेरी लुगाई बन जा… नहीं मानी तो गोली मार दूंगा” पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अस्पताल में भर्ती है और वह अस्पताल परिसर में मौजूद थी। इसी दौरान देर रात एक युवक उसके पास पहुंचा और आपत्तिजनक बातें करने लगा। महिला के मुताबिक युवक बार-बार कह रहा था— “मेरी लुगाई बन जा, मेरे से शादी करेगी… नहीं मानी तो गोली मार दूंगा।”

महिला का कहना है कि धमकी और हरकतों के कारण वह बुरी तरह डर गई और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकी। हालात ऐसे हो गए कि उसे रात दूसरी जगह जागकर बितानी पड़ी।

“चार दिन से परेशान हूं, कोई सुनने वाला नहीं” पीड़िता ने दावा किया कि यह पहली बार नहीं है। पिछले चार दिनों से अस्पताल परिसर में कुछ असामाजिक तत्व उसे और अन्य लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसने कई बार ड्यूटी पर मौजूद गार्डों से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिला ने दर्द बयां करते हुए कहा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है, इसलिए शायद उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसका आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों ने कोई मदद नहीं की।

गार्ड मौजूद, लेकिन जिम्मेदारी गायब? घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गेट पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होने के बावजूद महिला को राहत नहीं मिली। अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों ने भी दावा किया कि रात के समय कई संदिग्ध और नशे की हालत में लोग परिसर में घूमते दिखाई देते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल, पर्स और अन्य सामान चोरी होने की शिकायतें भी सामने आती हैं, लेकिन निगरानी और रोकथाम कमजोर दिखाई देती है।

पुलिस गश्त पर भी उठे सवाल घटना ने एसएमएस थाना क्षेत्र की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना नजदीक होने के बावजूद महिला खुद को पूरी रात असुरक्षित महसूस करती रही।

अब सवाल यह है कि—

• अस्पताल परिसर में रात के समय सुरक्षा की वास्तविक व्यवस्था क्या है?

• गेट नंबर-3 पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

• अस्पताल परिसर में कथित असामाजिक तत्वों की निगरानी कौन करेगा?

• मरीजों और महिला परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?