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मेरी बात नहीं मानी तो वीडियो वायरल कर दूंगी… AI हनीट्रैप में जयपुर के कारोबारी से 90 लाख की वसूली

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में AI तकनीक के जरिए हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महेश नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर गैंग ने कथित तौर पर एक प्रतिष्ठित कारोबारी को अपने जाल में फंसाकर उससे करीब 90 लाख रुपये की वसूली कर ली।

मेरी बात नहीं मानी तो वीडियो वायरल कर दूंगी… AI हनीट्रैप में जयपुर के कारोबारी से 90 लाख की वसूली

राजस्थान की राजधानी जयपुर में AI तकनीक के जरिए हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महेश नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर गैंग ने कथित तौर पर एक प्रतिष्ठित कारोबारी को अपने जाल में फंसाकर उससे करीब 90 लाख रुपये की वसूली कर ली। इस पूरे मामले में जयपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला दिशा बाबला को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला केवल हनीट्रैप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल कर डीपफेक वीडियो और तस्वीरें तैयार करने का भी आरोप है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी गैंग ने आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर कारोबारी को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया।

AI प्रोजेक्ट पर थी नजर

पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी महिला दिशा बाबला की नजर उसके करोड़ों रुपये के AI प्रोजेक्ट पर थी। आरोप है कि महिला और उसके साथियों ने इस प्रोजेक्ट पर अवैध रूप से कब्जा करने की योजना बनाई थी। कारोबारी को विश्वास में लेने के बाद गैंग ने कथित तौर पर AI टूल्स की मदद से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार किए।

इसके बाद सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कारोबारी को लगातार धमकियां दी जाने लगीं। आरोपी पक्ष का कहना था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएंगी। बदनामी के डर से कारोबारी लंबे समय तक गैंग के दबाव में रहा।

90 लाख रुपये की वसूली

शिकायत के मुताबिक, आरोपी गैंग अब तक पीड़ित से करीब 90 लाख रुपये वसूल चुका था। इतना ही नहीं, बाद में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग भी रखी गई। कारोबारी ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर उसे झूठे रेप केस में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंग बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। पीड़ित को लगातार मानसिक दबाव में रखा गया ताकि वह पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत न जुटा सके। हालांकि आखिरकार कारोबारी ने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

धीरज कुमार बताया जा रहा मास्टरमाइंड

मामले की जांच कर रही पुलिस के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड धीरज कुमार नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। आरोप है कि वही पूरे गिरोह की गतिविधियों को संचालित करता था और ब्लैकमेलिंग की रणनीति तैयार करता था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।

महेश नगर थाना के सीआई सुरेश यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी दिशा बाबला को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है, लेकिन बदनामी के डर से वे सामने नहीं आए।

साइबर अपराध का नया चेहरा

यह मामला साइबर अपराध और AI तकनीक के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डीपफेक तकनीक के जरिए किसी भी व्यक्ति की फर्जी तस्वीरें और वीडियो तैयार कर ब्लैकमेल करना अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें।

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है और मामले की जांच जारी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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