मेरे शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया;सियासी विवाद के बीच वसुंधरा राजे की दो टूक
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री Vasundhara Raje ने हालिया विवादित बयान को लेकर उठे राजनीतिक बवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी प्रांगण में दिए गए बयान को लेकर मचे घमासान के बीच राजे ने साफ कहा कि
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री Vasundhara Raje ने हालिया विवादित बयान को लेकर उठे राजनीतिक बवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी प्रांगण में दिए गए बयान को लेकर मचे घमासान के बीच राजे ने साफ कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश कर सियासी रंग दिया गया है।
बयान पर बवाल, राजे ने दी सफाई
राजे ने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है।
“मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं की, मेरे लिए जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद है,” राजे ने स्पष्ट किया।
दुष्यंत सिंह की पदयात्रा के दौरान दिया था बयान
दरअसल, यह पूरा मामला सांसद Dushyant Singh की पदयात्रा के दौरान सामने आया। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए राजे ने फोरलेन सड़क के बाइपास को लेकर अपनी बात रखी थी, जिसे बाद में राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया।
फोरलेन बाइपास पर दिया उदाहरण
राजे ने विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए धौलपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उनके खुद के घर के सामने से राष्ट्रीय राजमार्ग निकला, तब उन्हें भी नियमों के चलते अपनी बाउंड्री पीछे करनी पड़ी थी।
उन्होंने कहा, “जब मैं अपने घर को नियमों के चलते नहीं बचा सकी, तो आपका कैसे बचाऊंगी।”
इस बयान के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि विकास कार्यों में नियमों का पालन सभी के लिए समान है।
झालावाड़ को बताया ‘परिवार’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झालावाड़ उनके लिए सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं, बल्कि परिवार है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों से उनका रिश्ता आत्मीय और पारिवारिक है, और वे हमेशा सीधे संवाद में विश्वास रखती हैं।
उनके अनुसार, संवाद के दौरान कही गई बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
विरोधियों पर साधा निशाना
राजे ने इशारों-इशारों में अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरा विवाद एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
राजनीति में फिर तेज हुई हलचल
इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजे के बयान और उसके बाद आए उनके स्पष्टीकरण ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी प्रदेश की राजनीति में प्रभाव डाल सकता है और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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