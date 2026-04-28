मेरे जन्मदिन पर जयपुर मत आओ, गहलोत की समर्थकों से अपील; जानिए क्या वजह बना रहा हूं

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अपने जन्मदिन से पहले एक अहम और संवेदनशील अपील जारी की है। उन्होंने 3 मई को अपने जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से साफ तौर पर कहा है कि वे जयपुर आने से बचें।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अपने जन्मदिन से पहले एक अहम और संवेदनशील अपील जारी की है। उन्होंने 3 मई को अपने जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से साफ तौर पर कहा है कि वे जयपुर आने से बचें। यह अपील उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) के जरिए की, जहां उन्होंने एक मैप साझा करते हुए देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति पर चिंता जताई।

गर्मी बनी वजह, सेहत को लेकर जताई चिंता गहलोत द्वारा साझा किए गए मैप में देश के उन 16 स्थानों को दर्शाया गया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि इनमें राजस्थान के कई शहर भी शामिल हैं। जैसलमेर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि बाड़मेर में 46°C, कोटा में 45.7°C, फलोदी में 45.4°C और चूरू में 45.3°C तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

इन आंकड़ों के आधार पर गहलोत ने कहा कि यह तापमान सामान्य से काफी अधिक है और लंबे समय तक धूप में रहने से लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए समर्थकों से सावधानी बरतने की अपील की।

‘जयपुर न आएं, अपने क्षेत्र में करें सेवा’ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि भारत इस समय दुनिया के सबसे गर्म देशों में शामिल है और उत्तर भारत में गर्मी तथा लू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जो चिंता का विषय है।

इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से आग्रह किया कि वे 3 मई को उनके जन्मदिन पर जयपुर न आएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समर्थक अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर जनसेवा के कार्य करें, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना या गर्मी से राहत के उपाय करना।

‘समय आने पर खुद बुलाऊंगा’ गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल अस्थायी अपील है। उन्होंने कहा कि जब मौसम सामान्य हो जाएगा, तब वे स्वयं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस बयान के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि फिलहाल लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए।

पशु-पक्षियों के लिए भी की अपील अपने संदेश में गहलोत ने आमजन से अपील की कि वे इस भीषण गर्मी में न केवल अपना, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। उन्होंने पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की बात भी कही।