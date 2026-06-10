मेरा बेटा सिर्फ पानी पिलाने गया था...जयपुर अग्निकांड में मां की चीख सुन नम हुईं आंखें

मां नाजमीन कभी बेटे की तस्वीर सीने से लगाती हैं तो कभी बेसुध होकर गिर पड़ती हैं। वहीं नानी की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रुंधे गले से वे कहती हैं, “मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था।

जयपुर खोह नागोरियान की उस तंग गली में मंगलवार सुबह सिर्फ एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई परिवारों के सपने, उम्मीदें और खुशियां भी राख हो गईं। आग की लपटों ने 8 लोगों की जान ले ली, लेकिन पीछे छोड़ गईं ऐसी चीखें, जिन्हें सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाएं।

हादसे के एक दिन बाद जब इलाके में सन्नाटा पसरा था, तब हर घर से सिर्फ मातम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई अपने जवान बेटे को याद कर रो रहा था, तो कोई भाई, पति और दोस्त को खोने के गम में टूट चुका था। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा था मानो हर घर ने किसी अपने को खो दिया हो।

पानी पिलाने गया था बेटा, लौटकर नहीं आया 16 वर्षीय मोहम्मद रब्बिल की मां नाजमीन बानो की आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी हैं। शायद उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनका बेटा किसी भी पल दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा।

रोते-रोते उनका गला भर आता है। वे कहती हैं, “सुबह रब्बिल घर आया था। बोला कि गोदाम में काम करने वालों ने पानी मंगवाया है। दो बोतल पानी लेकर गया था। किसे पता था कि वही उसका आखिरी सफर होगा।”

मां बार-बार एक ही सवाल दोहरा रही हैं—“मेरा बेटा तो सिर्फ पानी पिलाने गया था, उसका क्या कसूर था?”

रब्बिल तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और वह अक्सर अपने दोस्तों से मिलने फैक्ट्री के आसपास चला जाता था। लेकिन इस बार वह घर वापस नहीं लौटा।

बीमार पिता, उजड़ गया घर का सहारा रब्बिल के पिता सिकंदर कुरैशी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़ता है। पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार पर यह हादसा पहाड़ बनकर टूटा है।

मां नाजमीन कभी बेटे की तस्वीर सीने से लगाती हैं तो कभी बेसुध होकर गिर पड़ती हैं। वहीं नानी की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रुंधे गले से वे कहती हैं, “मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। अभी भी लगता है कि वह दरवाजे से अंदर आएगा और मुझे नानी कहकर पुकारेगा।”

दो भाइयों को एक साथ निगल गई आग इस हादसे ने एक परिवार से दो बेटे छीन लिए। 18 वर्षीय आजीम और 30 वर्षीय बिलाल सगे भाई थे।

परिजनों के मुताबिक आजीम पिछले दो वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। बिलाल सिलाई का काम करता था और घटना वाले दिन सिर्फ अपने छोटे भाई से मिलने फैक्ट्री पहुंचा था। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया।

एसएमएस अस्पताल की मॉर्च्यूरी में दोनों भाइयों के शव देखकर छोटा भाई राशिद खान बेसुध हो गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था।

बिलाल अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बेटियों को छोड़ गया है। एक बेटी तीन साल की है, जबकि दूसरी की उम्र महज एक साल है। दूसरी ओर, 18 साल के आजीम की शादी की तैयारियों की चर्चा घर में शुरू हो चुकी थी। परिवार उसके सिर पर सेहरा देखने का सपना संजो रहा था, लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया।

दोस्ती ऐसी कि मौत भी अलग नहीं कर सकी 20 वर्षीय समीर खान और 18 वर्षीय आजीम की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और बाद में एक ही फैक्ट्री में काम करने लगे।

हादसे के दौरान दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। दर्दनाक संयोग यह रहा कि दोनों दोस्तों ने कुछ ही मिनटों के अंतराल में अंतिम सांस ली।

सवालों के बीच मातम खोह नागोरियान की बस्ती में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है—अगर रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री नहीं चल रही होती, तो क्या ये 8 जिंदगियां बच सकती थीं?

मातम में डूबे परिवारों को अब न जांच रिपोर्ट का इंतजार है और न कार्रवाई का। उन्हें सिर्फ अपने वे चेहरे याद आ रहे हैं, जो सोमवार सुबह तक उनके साथ थे और शाम होते-होते हमेशा के लिए बिछड़ गए।