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मजदूर दिवस पर गहलोत का CM को लेटर; क्या राजस्थान में लागू होगी राहुल गांधी की ये योजना?

May 01, 2026 01:56 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जहां राज्य के मजदूरों को शुभकामनाएं दीं, वहीं केंद्र और राज्य सरकार से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी। 

मजदूर दिवस पर गहलोत का CM को लेटर; क्या राजस्थान में लागू होगी राहुल गांधी की ये योजना?

अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जहां राज्य के मजदूरों को शुभकामनाएं दीं, वहीं केंद्र और राज्य सरकार से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों की आय और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव की जरूरत बताई।

गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों को राहत देने के लिए ‘शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू की थी, जिससे हजारों परिवारों को सहारा मिला। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की बहुचर्चित ‘न्याय’ (NYAY) योजना को भी जमीन पर उतारा जाए, ताकि देश और प्रदेश के श्रमिकों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके।

‘न्याय’ योजना से आय बढ़ाने पर जोर

गहलोत ने जोर देते हुए कहा कि “श्रम ही राष्ट्र की असली ताकत है” और केवल श्रमिकों का सम्मान करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में श्रमिकों को मजबूत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक ‘न्याय’ योजना एक ऐसा माध्यम हो सकता है, जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग को सीधे आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी जीवनशैली में ठोस सुधार हो।

उन्होंने मनरेगा को और अधिक सशक्त बनाने की भी वकालत की। साथ ही यह भी कहा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे कदमों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरों में रहने वाले असंगठित श्रमिकों को भी नियमित आय का स्रोत मिल सके।

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जताई चिंता

इससे पहले गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखकर राजस्थान के श्रमिकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अपने पत्र में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक राजस्थान न्यूनतम मजदूरी के मामले में देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है।

गहलोत के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को करीब 7,410 रुपये प्रतिमाह मजदूरी मिल रही है, जो बढ़ती महंगाई के बीच बेहद कम है। उन्होंने इसे “ऊंट के मुंह में जीरा” बताते हुए कहा कि इस आय से श्रमिक परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।

मजदूरी में अंतर और अन्य राज्यों से तुलना

पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 80 से 110 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान इस मामले में काफी पीछे है। उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

गहलोत के प्रमुख सुझाव

गहलोत ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी दरों में तत्काल वृद्धि, मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाना, शहरी रोजगार गारंटी योजना को पुनः प्रभावी तरीके से लागू करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना शामिल है।

राजनीति में तेज हुई बहस

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर उठाए गए इन मुद्दों के बाद राजस्थान की राजनीति में श्रमिकों के अधिकार और उनकी आय को लेकर बहस तेज हो गई है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकार इन सुझावों पर क्या रुख अपनाती है और क्या श्रमिकों को राहत देने के लिए कोई नई नीति सामने आती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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