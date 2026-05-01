मजदूर दिवस पर गहलोत का CM को लेटर; क्या राजस्थान में लागू होगी राहुल गांधी की ये योजना?

अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जहां राज्य के मजदूरों को शुभकामनाएं दीं, वहीं केंद्र और राज्य सरकार से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी।

अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश की राजनीति में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जहां राज्य के मजदूरों को शुभकामनाएं दीं, वहीं केंद्र और राज्य सरकार से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों की आय और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव की जरूरत बताई।

गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों को राहत देने के लिए ‘शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू की थी, जिससे हजारों परिवारों को सहारा मिला। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की बहुचर्चित ‘न्याय’ (NYAY) योजना को भी जमीन पर उतारा जाए, ताकि देश और प्रदेश के श्रमिकों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके।

‘न्याय’ योजना से आय बढ़ाने पर जोर गहलोत ने जोर देते हुए कहा कि “श्रम ही राष्ट्र की असली ताकत है” और केवल श्रमिकों का सम्मान करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में श्रमिकों को मजबूत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक ‘न्याय’ योजना एक ऐसा माध्यम हो सकता है, जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग को सीधे आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी जीवनशैली में ठोस सुधार हो।

उन्होंने मनरेगा को और अधिक सशक्त बनाने की भी वकालत की। साथ ही यह भी कहा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे कदमों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरों में रहने वाले असंगठित श्रमिकों को भी नियमित आय का स्रोत मिल सके।

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जताई चिंता इससे पहले गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखकर राजस्थान के श्रमिकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अपने पत्र में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक राजस्थान न्यूनतम मजदूरी के मामले में देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है।

गहलोत के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को करीब 7,410 रुपये प्रतिमाह मजदूरी मिल रही है, जो बढ़ती महंगाई के बीच बेहद कम है। उन्होंने इसे “ऊंट के मुंह में जीरा” बताते हुए कहा कि इस आय से श्रमिक परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।

मजदूरी में अंतर और अन्य राज्यों से तुलना पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 80 से 110 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान इस मामले में काफी पीछे है। उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

गहलोत के प्रमुख सुझाव गहलोत ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी दरों में तत्काल वृद्धि, मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाना, शहरी रोजगार गारंटी योजना को पुनः प्रभावी तरीके से लागू करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना शामिल है।