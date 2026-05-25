मई में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम;जयपुर में पेट्रोल 112.66 और डीजल 97.78 रुपए लीटर

राजस्थान में आम लोगों की जेब पर एक बार फिर ईंधन महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, पेट्रोल 2.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.73 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है।

राजस्थान में आम लोगों की जेब पर एक बार फिर ईंधन महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, पेट्रोल 2.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.73 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल की कीमत 109.84 रुपए से बढ़कर 112.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.05 रुपए से बढ़कर 97.78 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है।

यह मई महीने में ईंधन कीमतों में चौथी बढ़ोतरी है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं के साथ ट्रांसपोर्ट, कृषि और व्यापार क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

मई में चार बार बढ़े ईंधन के दाम इस महीने ईंधन की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है।

15 मई: पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

19 मई: औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि

23 मई: पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा

25 मई: पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा

अब नई वृद्धि के साथ उपभोक्ताओं पर कुल असर और ज्यादा बढ़ गया है।

एक्सपी पेट्रोल भी हुआ महंगा

सामान्य पेट्रोल के साथ प्रीमियम श्रेणी के ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। एक्सपी पेट्रोल की कीमत 119.15 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 121.97 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे प्रीमियम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों का खर्च भी बढ़ेगा।

विपक्ष ने सरकार से की वैट घटाने की मांग ईंधन कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार वैट कम करके आम लोगों को राहत दे सकती है। उनका तर्क है कि यदि टैक्स में कटौती नहीं हुई तो आने वाले समय में महंगाई का असर और तेज हो सकता है।

किन क्षेत्रों पर पड़ेगा सीधा असर? ईंधन महंगा होने का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है।

मालभाड़ा बढ़ेगा: ट्रक, टेम्पो और अन्य परिवहन साधनों की लागत बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं।

खेती की लागत बढ़ेगी: ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और कृषि मशीनरी चलाने में अधिक खर्च आएगा, जिससे किसानों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

बस और ऑटो किराए पर असर: सार्वजनिक परिवहन, स्कूल बसों और स्थानीय यातायात सेवाओं के किराए में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हुआ? विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका प्रमुख कारण है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ने के बाद खुदरा कीमतों में संशोधन किया गया।

कैसे तय होती है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ईंधन की अंतिम कीमत तय होने से पहले कई स्तरों पर लागत जुड़ती है—

1. कच्चे तेल की मूल कीमत (बेस प्राइस)

2. रिफाइनिंग और तेल कंपनियों का मार्जिन

3. केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और अन्य शुल्क

4. डीलर कमीशन

5. राज्य सरकार का वैट (VAT)

राज्यों में वैट दरें अलग-अलग होने के कारण अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम भी अलग होते हैं।