मातृभूमि पर कुर्बान BSF जवान नरेंद्र डूडी, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाई बड़ी मांग

राजस्थान की वीर धरा ने एक बार फिर अपने एक सपूत को खो दिया। बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के साधूना गांव निवासी सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान नरेंद्र डूडी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए।

राजस्थान की वीर धरा ने एक बार फिर अपने एक सपूत को खो दिया। बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के साधूना गांव निवासी सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान नरेंद्र डूडी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं हर आंख नम और सीना गर्व से चौड़ा नजर आ रहा है।

कोलकाता से जयपुर पहुंची पार्थिव देह, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि शनिवार सुबह शहीद नरेंद्र डूडी की पार्थिव देह इंडिगो की फ्लाइट के जरिए कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने शहीद को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ पार्थिव देह को एंबुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव साधूना (नोखा) के लिए रवाना किया गया।

बांग्लादेश सीमा पर तैनात थे नरेंद्र डूडी जानकारी के अनुसार नरेंद्र डूडी बांग्लादेश सीमा पर BSF में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवान हर पल जोखिम के साए में रहते हैं।

नोखा और साधूना गांव में शोक की लहर जैसे ही शहादत की खबर उनके गांव साधूना और नोखा क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया। शहीद के घर पर लोगों का तांता लग गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव के लोग अपने वीर बेटे पर गर्व भी जता रहे हैं। हर जुबान पर यही शब्द हैं शहीद नरेंद्र डूडी अमर रहें"।

ग्रामीणों ने बताया कि नरेंद्र डूडी बचपन से ही देश सेवा का सपना देखते थे और अपने कर्तव्य के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी शहादत ने पूरे गांव को भावुक कर दिया है, लेकिन साथ ही यह गर्व भी है कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।

आज या कल सुबह होगा अंतिम संस्कार प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहीद नरेंद्र डूडी का अंतिम संस्कार आज शाम या रविवार सुबह उनके पैतृक गांव साधूना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों से लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे।

हनुमान बेनीवाल ने उठाई मांग, परिजनों को मिले पूरा हक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बीकानेर जिला प्रशासन और BSF के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर शहीद को पूर्ण राजकीय सम्मान देने की मांग की है।

बेनीवाल ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले जवान को मिलने वाले सभी परिलाभ और आर्थिक सहायता शहीद के परिवार को बिना देरी के दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह को भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंध में अवगत कराया है और जवान की सेवाओं को सर्वोच्च सम्मान देने का अनुरोध किया है।

साथ ही, उन्होंने आरएलपी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर शहीद के परिजनों की हर संभव मदद करें।