मात्र 13 मिनट की गलती से जयपुर में नप गए दो कर्मचारी; रेल मंत्री के प्रोग्राम में बिजली गुल होना पड़ा महंगा

जांच रिपोर्ट के आधार पर आरवीपीएन ने 400 केवी जीएसएस हीरापुरा में कार्यरत सहायक अभियंता विपिन वर्मा और इलेक्ट्रीशियन प्रथम बाबू सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम के दौरान महज 13 मिनट की बिजली कटौती दो कर्मचारियों पर भारी पड़ गई। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गुल होने के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम (आरवीपीएन) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक अभियंता (AEN) और एक इलेक्ट्रीशियन को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी को चार्जशीट जारी कर जवाब मांगा गया है।

रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन बार गुल हुई थी बिजली मामला 11 जून का है, जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान हीरापुरा स्थित 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) में ट्रिपिंग होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीन बार बिजली गुल हुई और करीब 13 मिनट तक कार्यक्रम प्रभावित रहा।

बिजली जाने के कारण रेल मंत्री को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए थे।

ऊर्जा मंत्री ने तुरंत मांगी रिपोर्ट घटना के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसे तकनीकी कारणों और जिम्मेदारी तय करने का काम सौंपा गया था।

समिति ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निगम प्रबंधन को सौंपी, जिसमें कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई।

जांच रिपोर्ट आते ही दो कर्मचारी सस्पेंड जांच रिपोर्ट के आधार पर आरवीपीएन ने 400 केवी जीएसएस हीरापुरा में कार्यरत सहायक अभियंता विपिन वर्मा और इलेक्ट्रीशियन प्रथम बाबू सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके अलावा जयपुर सिटी के अधीक्षण अभियंता आर.पी. गुप्ता को चार्जशीट जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निगम का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

सस्पेंशन के साथ बदला मुख्यालय निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों निलंबित कर्मचारियों का मुख्यालय भी बदल दिया गया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आईटी), आरवीपीएन, जयपुर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। दोनों को अब वहीं उपस्थिति देनी होगी।

VIP कार्यक्रम में चूक पड़ी भारी बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आम दिनों में होने वाली तकनीकी खराबियों की तुलना में यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना गया क्योंकि बिजली कटौती केंद्रीय रेल मंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। भाजपा प्रदेश कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर बार-बार बिजली गुल होने से सरकार की भी किरकिरी हुई।

मंत्री का संदेश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिजली प्रसारण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने तथा बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा है कि बिजली व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में भी दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एक नजर में मामला 11 जून को भाजपा प्रदेश कार्यालय में रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।

हीरापुरा 400 केवी जीएसएस में ट्रिपिंग से तीन बार बिजली गुल हुई।

करीब 13 मिनट तक कार्यक्रम प्रभावित रहा।

ऊर्जा मंत्री ने जांच के आदेश दिए।

जांच रिपोर्ट में लापरवाही मिलने पर AEN और इलेक्ट्रीशियन सस्पेंड।