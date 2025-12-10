जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी, भजनलाल सरकार को प्रवासियों का बड़ा समर्थन

संक्षेप: जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी”… और इस कहावत को सच साबित करते हुए प्रवासी राजस्थानियों ने पहली बार आयोजित हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस को निवेश और नवाचार की अभूतपूर्व कहानी में बदल दिया।

जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी”… और इस कहावत को सच साबित करते हुए प्रवासी राजस्थानियों ने पहली बार आयोजित हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस को निवेश और नवाचार की अभूतपूर्व कहानी में बदल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जेईसीसी परिसर में इस ऐतिहासिक उत्सव का उद्घाटन किया, जहां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने राजस्थान की आर्थिक धड़कनों को नई गति दे दी। कार्यक्रम ने एक बात तो स्पष्ट कर दी—राजस्थान अब संभावनाओं की खनखनाती धरती बन गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि राजस्थान अब सिर्फ सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार द्वारा लागू की गई निवेश-अनुकूल नीतियों, सरल प्रशासन और उद्योगों के रास्ते से जटिल कानून हटाने जैसी पहलों ने प्रदेश में एक नया विश्वास जगाया है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसी भरोसे पर मोहर लगाते हुए कहा, “राजस्थान में निवेश सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि भविष्य की प्रगति में निवेश है।” उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के MoU में से लगभग एक चौथाई निवेश जमीन पर उतर चुका है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की तेज आर्थिक प्रगति का प्रमाण है।

अपने संबोधन में गोयल ने दुनिया भर में बसे 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर हर प्रवासी अपने गांव, अपनी जड़ों और अपने राज्य में निवेश बढ़ाए, तो राजस्थान के लिए देश में नंबर एक बनना मुश्किल नहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी स्वदेश प्रेम की भावना पर जोर दिया और कहा—“जहां मातृभूमि है, वहीं घर है। राजस्थान खुली बाहों से आपका स्वागत कर रहा है।”

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान को खनिजों की राजधानी करार देते हुए कहा कि यहां धरती के नीचे ऐसी संपदा छिपी है, जो दुनिया की जरूरतों को दशकों तक पूरा कर सकती है। उन्होंने बताया कि—

• राजस्थान में 40 अनोखे खनिज पठार हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते।

• वेदांता ग्रुप अब तक राज्य के राजकोष में 3 लाख करोड़ रुपये जमा करा चुका है।

• कंपनी जल्द ही एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर रही है, जो रोजगार और विकास की नई धाराएं खोलेगा।

अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में राजस्थान में व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।

कार्यक्रम में दिखाई गई विशेष फिल्म “जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी” ने सभागार में बैठे हर प्रवासी राजस्थानी के दिल को छू लिया। इसमें मारवाड़ी समुदाय की विश्वभर में फैली व्यावसायिक उपलब्धियों और संघर्ष से सफलता तक की यात्रा को शानदार ढंग से चित्रित किया गया था।

कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की समृद्धि की कामना की। जेईसीसी परिसर में लगी ‘प्रगति पथ’ थीम आधारित प्रदर्शनी ने राजस्थान सरकार के विकास कार्यों, औद्योगिक उपलब्धियों और तकनीकी प्रगति को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया।