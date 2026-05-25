45°C के आमेर में अमेरिकी विदेश मंत्री की अग्निपरीक्षा; क्या जयपुर की गर्मी झेल पाएंगे मार्को रूबियो?
मरुधरा अपनी शाही मेहमाननवाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार स्वागत के साथ मौसम ने भी अपना रंग दिखा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio के जयपुर दौरे से पहले ही शहर भीषण गर्मी की चपेट में है।
मरुधरा अपनी शाही मेहमाननवाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार स्वागत के साथ मौसम ने भी अपना रंग दिखा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio के जयपुर दौरे से पहले ही शहर भीषण गर्मी की चपेट में है। दोपहर की तपती धूप, लू के थपेड़े और 45 डिग्री के पार पहुंचा आमेरऐसे माहौल में यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि मौसम की परीक्षा भी बनता दिख रहा है।
सोमवार दोपहर जैसे ही रूबियो का विमान Jaipur International Airport पर उतरेगा, एयरकंडीशंड माहौल से निकलकर उनका सामना राजस्थान की तीखी गर्म हवाओं से होगा। शहर का तापमान 44°C के आसपास बना हुआ है, जबकि उनका सबसे अहम पड़ाव Amer Fort और ज्यादा तप रहा है।
आमेर बना गर्म पत्थरों का किला, 45°C के पार पहुंचा पारा
चट्टानी पहाड़ियों और बलुआ पत्थरों से बना आमेर दोपहर में किसी प्राकृतिक हीट चैंबर जैसा महसूस होता है। सूरज की सीधी किरणें महल की दीवारों और खुले चौकों को और गर्म कर देती हैं। ऐसे में जलेब चौक से लेकर महल की दीर्घाओं तक हर कदम गर्मी का अहसास बढ़ा सकता है।
शाही स्वागत… लेकिन गर्मी के खिलाफ पूरी तैयारी
राजस्थान सरकार और प्रशासन ने इस हाई-प्रोफाइल विजिट के लिए खास इंतजाम किए हैं। उपमुख्यमंत्री Diya Kumari की निगरानी में ठंडे पेय, कूलिंग ज़ोन, शेड और आराम की व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं ताकि विदेशी प्रतिनिधिमंडल को गर्मी का असर कम महसूस हो।
लोक संस्कृति के रंगों में सजेगा आमेर
गर्मी के बीच स्वागत में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान भी पूरी चमक के साथ दिखाई जाएगी। ऐतिहासिक जलेब चौक में घूमर की प्रस्तुति, राजपूती लोकनृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और रावणहत्था की धुनों के जरिए राजस्थान की विरासत का परिचय कराया जाएगा।
इससे पहले रूबियो अपनी पत्नी Jeanette Dousdebes Rubio के साथ Taj Mahal पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक स्मारक का अवलोकन किया और तस्वीरें भी खिंचवाईं।
आमेर आम पर्यटकों के लिए बंद, ड्रोन पर भी रोक
वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आमेर में आम पर्यटकों की एंट्री बंद रखी गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जयपुर के कई थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि राजस्थान की शाही मेजबानी और 45 डिग्री की तपिश इन दोनों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का जयपुर अनुभव कैसा रहता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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